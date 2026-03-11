Influencerica evakuacijskim letom otišla iz Dubaija pa otkrila razlog: 'Došla sam na ekstenzije i trepavice. Vraćam se sutra'

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku dio slovenskih državljana još uvijek čeka povratak kući, a javnost je uznemirio video influencerice koja se iz Dubaija vratila evakuacijskim letom. Devet evakuacijskih letova s vratilo je kući 912 Slovenaca, među kojima su bili i influenceri. "Nisam u Dubaiju, u Sloveniji sam, pa dopustite da vas malo obavijestim. Da, očito sam u Sloveniji, nisam puno objavljivala jer sam doslovno stigla u subotu i vraćam se sutra", rekla je jedna od njih u objavljenom videu. Trebala je stići jednim od letova koje je osigurala država. Prema riječima Andreja Štera, bivšeg voditelja konzularne službe u Ministarstvu vanjskih poslova, isprva je mislio da je snimka šala ili da je napravljena umjetnom inteligencijom, budući da evakuacijski letovi nisu namijenjeni kratkim boravcima u Sloveniji, piše 24ur. "Ovo nije bio luksuzni let gdje svatko može protegnuti noge i naručiti piće po svom izboru, ali ljudi su zapravo bili u avionu jer su htjeli pobjeći od raketa i bombi koje su padale!".

Još iznenađujući bio je razlog koji je influencerica navela za odlazak u Sloveniju. "Uspjeli smo stići ovdje na dva dana jer smo oboje imali stvari koje smo morali obaviti. Jedna od tih stvari za mene bila je ta što sam trebala nove ekstenzije. Tako da mi je kosa sada svježa. Ta situacija tamo, pretpostavljam, još uvijek traje. Uspjeli smo stići ovdje tim slovenskim avionom", rekla je. Influencerica redovito odgovara na komentare, a među ostalim i tvrdi da je u Dubaiju sigurno te da mediji pretjeruju sa situacijom. "Ovdje sam (u Sloveniji) dva dana. Budući da sam uspjela obaviti neke stvari, otišla sam kod svoje (frizerke) na ekstenzije, otišla sam i na trepavice jer je ona počela raditi trepavice, tako da sam opet na umjetnim trepavicama. Sve je u redu. Sutra se vraćamo i jedva čekam".

"Prilično čudno za nekoga tko navodno živi u tom dijelu svijeta i pomalo je pljuvanje u lice onima koji su stvarno bježali od problema i opasnosti ili su se sklanjali", dodaje Šter. "To su zemlje koje su održavale iluziju stabilnosti i mira. Ali sada je iz boce izašao duh, i svatko tko ne zna da rat nije iza ugla, već u zraku... teško da tu osobu možete nazvati utjecajnom", oštro je rekao Šter. Ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je da im je prioritet što prije dovesti na sigurno slovenske građane koji su se našli u kriznim područjima. Daljnje odluke su u domeni pojedinaca.