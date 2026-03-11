Ukrajinci tvrde: Pogodili smo ključnu tvornicu za proizvodnju projektila; Zaharova: Namjerno napadaju civile

Ukrajinske snage pogodile su ključnu tvornicu za proizvodnju komponenti za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Brjansk, priopćio je sinoć kasno Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska priopćila je da su u napadu na tvornicu Kremniy El korištene britanske rakete Storm Shadow te objavila video za koji tvrdi da prikazuje eksplozije i požar u postrojenju. Navodi se da je objekt proizvodio ključne komponente za projektile.

- Naši borci pogodili su jednu od važnih ruskih vojnih tvornica u Brjansku - rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju, pozivajući se na izvješće vrhovnog ukrajinskog zapovjednika Oleksandra Sirskog. - Tvornica je proizvodila elektroniku i komponente za ruske projektile. Upravo one projektile koji pogađaju naše gradove, naša sela i civile - dodao je.

Guverner Brjanska Aleksandar Bogomaz objavio je na Telegramu da je šestero civila poginulo, a 37 je ozlijeđeno te je objavio video na kojem se vidi kako se nalazi na mjestu događaja. Bogomaz nije spomenuo tvornicu u onome što je opisao kao „teroristički raketni napad“. Ozlijeđeni se liječe u bolnici.

Ukrainian General Staff showed the strike on Kremniy El plant in Bryansk, Russia. https://t.co/NfZ1nBrOSR pic.twitter.com/4AnOlBEzy2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 10, 2026

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ustvrdila je da je napad bio planiran i usmjeren protiv civila te izazvala UN da procijeni što se dogodilo. Glavni stožer ukrajinske vojske u objavi na Telegramu opisao je tvornicu kao „kritično važnu kariku u lancu proizvodnje ruskog visokopreciznog oružja“ koja proizvodi poluvodičke uređaje i integrirane mikročipove. - Cilj je pogođen i zabilježena je značajna šteta na proizvodnim kapacitetima. Opseg štete se još utvrđuje - priopćio je Glavni stožer.

Video objavljen na Telegramu prikazuje zračne snimke niza eksplozija i velikih požara na velikom području u blizini šume. Sky News uspio je potvrditi lokaciju uspoređujući zgrade, raspored cesta i kružni tok koji odgovaraju satelitskim snimkama tog područja. Zaharova je u objavi na internetu napisala: 'Kijevski režim namjerno je napao civilno stanovništvo. Tajništvo SAD-a, koje redovito komentira situaciju oko ukrajinske krize, ne može ne vidjeti ovo'.