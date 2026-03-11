Naši Portali
NAPAD NA RUSKOM TLU

Ukrajinci tvrde: Pogodili smo ključnu tvornicu za proizvodnju projektila; Zaharova: Namjerno napadaju civile

Ukraine's military hits Russian missile plant in Bryansk
GENERAL STAFF OF UKRAINE ARMED F
Autor
Robert Jurišić
11.03.2026.
u 10:17

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ustvrdila je da je napad bio planiran i usmjeren protiv civila te izazvala UN da procijeni što se dogodilo.

Ukrajinske snage pogodile su ključnu tvornicu za proizvodnju komponenti za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Brjansk, priopćio je sinoć kasno Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska priopćila je da su u napadu na tvornicu Kremniy El korištene britanske rakete Storm Shadow te objavila video za koji tvrdi da prikazuje eksplozije i požar u postrojenju. Navodi se da je objekt proizvodio ključne komponente za projektile.

- Naši borci pogodili su jednu od važnih ruskih vojnih tvornica u Brjansku - rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju, pozivajući se na izvješće vrhovnog ukrajinskog zapovjednika Oleksandra Sirskog. - Tvornica je proizvodila elektroniku i komponente za ruske projektile. Upravo one projektile koji pogađaju naše gradove, naša sela i civile - dodao je.

Guverner Brjanska Aleksandar Bogomaz objavio je na Telegramu da je šestero civila poginulo, a 37 je ozlijeđeno te je objavio video na kojem se vidi kako se nalazi na mjestu događaja. Bogomaz nije spomenuo tvornicu u onome što je opisao kao „teroristički raketni napad“. Ozlijeđeni se liječe u bolnici.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ustvrdila je da je napad bio planiran i usmjeren protiv civila te izazvala UN da procijeni što se dogodilo. Glavni stožer ukrajinske vojske u objavi na Telegramu opisao je tvornicu kao „kritično važnu kariku u lancu proizvodnje ruskog visokopreciznog oružja“ koja proizvodi poluvodičke uređaje i integrirane mikročipove. - Cilj je pogođen i zabilježena je značajna šteta na proizvodnim kapacitetima. Opseg štete se još utvrđuje - priopćio je Glavni stožer.

Video objavljen na Telegramu prikazuje zračne snimke niza eksplozija i velikih požara na velikom području u blizini šume. Sky News uspio je potvrditi lokaciju uspoređujući zgrade, raspored cesta i kružni tok koji odgovaraju satelitskim snimkama tog područja. Zaharova je u objavi na internetu napisala: 'Kijevski režim namjerno je napao civilno stanovništvo. Tajništvo SAD-a, koje redovito komentira situaciju oko ukrajinske krize, ne može ne vidjeti ovo'.

FOTO NATO poslao 25.000 vojnika na sjever Finske, evo što rade
1/12
Ključne riječi
napad Rusija rat u Ukrajini

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar ANTIFAŠIST
ANTIFAŠIST
10:39 11.03.2026.

To Rusi nikad ne bi napravili.

SM
siki_miki
10:31 11.03.2026.

kljucna samo ako misle da ce rusi nesto tako kljucno drzati u dometu francuskih i engleskih taktickih raketa

