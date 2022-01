Incident na cesti: Udario ga šakom jer mu je blicao dok ga je pretjecao vozilom

Zbog blicanja za vrijeme vožnje došlo je do fizičkog sukoba između dva vozača, a sve je na koncu završilo na sudu. Prema presudi, nemile scene dogodile su se u kolovozu u 19 sati u mjestu Cugovec, na cesti između Vrbovca i Bjelovara. Mladić (26) upravljao je vozilom u smjeru Zagreba te mu je nakon neopreznog pretjecanja blicnuo nekoliko puta drugi vozač kojeg je upravo pretekao.

"Tada je mladić iz Bjelovara zaustavio svoje vozilo na kolniku ceste u mjestu Cugovec, izašao iz svoga vozila i došao do vozila kojeg je pretekao i upitao vozača: Zašto mi blicaš?

Kad mu je vozač odgovorio da je pretjecanjem ugrozio pješake, 26-godišnjak ga je udario šakom u predjelu lijeve strane glave, nakon čega je otišao u svoje vozilo i nastavio vožnju u smjeru Vrbovca, uslijed čega je drugi vozač zadobio tjelesne povrede”, stoji u presudi, piše Danica.hr.

Mladić (26) je potvrdio da se zaustavio zbog blicanja misleći da mu je nekakav kvar na vozilu. Kad je došao do vozača, on ga je odgurnuo, pa je 26-godišnjak uzvratio te su se svađali. No, opovrgava da je došlo do fizičkog napada i udarca.

Vozač je pak na sudu svjedočio kako mu je blicao jer je pretjecao na punoj crti i ugrozio pješake – muškarca s djetetom koji su hodali lijevom stranom ceste te su se morali maknuti na zelenu površinu.

“Vidio sam da se osobno vozilo bjelovarske registracije zaustavilo ispred mene nakon 50 metara. Vozač je izašao i pitao zašto sam mu blicao. Kad sam mu rekao da je ugrozio pješake, pitao me tko sam ja da mu blicam te me šakom udario u lijevu arkadu koja je pukla pa mi je tekla krv.

Nakon toga je otrčao u svoje vozilo i otišao u smjeru Zagreba te sam krenuo za njim i nazvao policiju u Vrbovec, a zatim su ga policajci zaustavili ispred Vrbovca. Nakon davanja iskaza, u domu zdravlja Vrbovec dežurna liječnica me pregledala i utvrdila da sam zadobio ozljede”, ispričao je.

Sud je iz policijskog i liječničkog izvještaja zaključio da je mladić kriv za remećenje javnog reda i mira. Osuđen je na kaznu od 750 kuna, odnosno 197 njemačkih maraka, te mora platiti 400 kuna sudskih troškova.