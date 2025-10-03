Otkriveni identiteti muškaraca poginulih u nesreći kod Senja, utvrđuje se tko su žene

Otkriveni su identiteti dviju od četiri žrtava poginulih u nesreći koja se dogodila u četvrtak u Senju. Kako doznaje MaltaToday muške žrtve identificirane su kao Jeremy Gambin i Kevin Bonnici, dok identiteti ženskih žrtava još nisu potvrđeni. Automobilom su putovali iz smjera Rijeke prema Senju kada je vozač izgubio kontrolu u zavoju i potom udario u dvije zaštitne ograde prije nego što je pao 70 metara u more.

Žrtve su dva para s Malte koji su proglašeni mrtvima na mjestu nesreće. Njihova su tijela izvučena, a obdukcije su u tijeku. Policajac je na mjestu događaja skočio s velike visine u more i pokušao izvući ljude iz automobila, no nije im bilo spasa. Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, a malteška vlada je obaviještena o identitetima žrtava.