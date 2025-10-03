Policajac heroj riskirao život kod Senja: 'Skočio je i zaronio na dubinu od 16 metara. Nije mogao otvoriti vrata'

Na dionici državne ceste broj 8 kod Senja, u mjestu Bunica, jučer popodne dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su život izgubile četiri osobe. Prema informacijama iz PU ličko-senjske, vozač je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio nadzor nad vozilom te sletio u provaliju duboku 70 metara, a potom završio u moru. Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe. Tijela su iz mora izvukli pripadnici HGSS-a stanice Gospić te su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Nakon nesreće, na mjesto događaja među prvima je stigao policajac Jasmin Mujaković, a kako pišu 24sata, bez oklijevanja se spustio kroz gustu šikaru do obale, skinuo uniformu i skočio u more pokušavajući spasiti zarobljene putnike iz automobila. – Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao – ispričao je za 24sata Adrian Karamba iz vučne službe, dodavši kako zaslužuje svaku pohvalu.

– Skočio je s velike visine u more. Ronio je u nekoliko navrata. Niske temperature, hladno more i činjenica da se i sam može dovesti u opasnost zbog struja i valova, nisu ga spriječile da pokuša spasiti živote – dodao je. Iz PU ličko-senjske potvrdili su njegov čin, no sam policajac nije želio davati izjave o događaju. Na mjestu nesreće cijelu večer su trajali očevid i akcija izvlačenja automobila iz mora. Cesta je u tom dijelu bila zatvorena, a vozila su se preusmjeravala na alternativne pravce.