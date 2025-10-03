Četvero poginulih kod Senja državljani su Malte, oglasilo se malteško ministarstvo

Tragična nesreća koja se jučer dogodila na dionici državne ceste D8 kod Senja odnijela je živote četiri osobe. Kako doznajemo, stradali su malteški državljani. Malteške vlasti već znaju identitete poginulih, no službeno ih još ne objavljuju dok postupak formalne identifikacije ne bude završen.

Hrvatske vlasti obavijestile su Maltu o nesreći, a malteško Ministarstvo za vanjske poslove i turizam u priopćenju je izrazilo sućut obiteljima žrtava. “U kontaktu smo s počasnim konzulom Malte u Hrvatskoj kako bi se nastavilo pratiti sve novosti u vezi s ovim slučajem te pružila potrebna pomoć, uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske i drugih nadležnih tijela u istoj zemlji”, stoji u priopćenju.

Ovo je Range Rover u kojem su poginule četiri osobe: Iz mora izvukli automobil Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, nesreća se dogodila jučer u 16.20 sati na području Bunice kada je vozač, iz zasad nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad automobilom, udario u zaštitne kamene stupove i sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom i u more. Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije žene i dva muškarca, a njihova tijela iz mora su izronili pripadnici HGSS-a stanice Gospić i prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Na kraju, iz mora je danas izvučen osobni automobil zagrebačkih registracijskih oznaka, kojim je upravljao vozač prilikom tragičnog događaja. Policija i dalje provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.