BLIZU BARCELONE

Nova željeznička nesreća u Španjolskoj: Vlak iskočio iz tračnica, ima ozlijeđenih

SPAIN-CORDOBA-TRAIN CRASH-AFTERMATH
Cheng Min/XINHUA
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
20.01.2026.
u 23:26

Španjolska televizija TVE izvijestila je da su četiri osobe, uključujući strojovođu, teško ozlijeđene

Petnaest osoba ozlijeđeno je kada je u utorak prigradski vlak iskočio iz tračnica nakon što se zaštitni zid srušio na tračnice u blizini Barcelone, priopćile su hitne službe.

Španjolska televizija TVE izvijestila je da su četiri osobe, uključujući strojovođu, teško ozlijeđene. Do te je nesreće došlo samo dva dana nakon teške željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj su poginule 42 osobe.
Tragedija u Tajlandu: Dizalica pala na vlak, poginule 22 osobe
Ključne riječi
Barcelona nesreća vlak

