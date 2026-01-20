Nova željeznička nesreća u Španjolskoj: Vlak iskočio iz tračnica, ima ozlijeđenih

Petnaest osoba ozlijeđeno je kada je u utorak prigradski vlak iskočio iz tračnica nakon što se zaštitni zid srušio na tračnice u blizini Barcelone, priopćile su hitne službe.

Španjolska televizija TVE izvijestila je da su četiri osobe, uključujući strojovođu, teško ozlijeđene. Do te je nesreće došlo samo dva dana nakon teške željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj su poginule 42 osobe.