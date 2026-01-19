Naši Portali
SVE ZATRPANO

VIDEO Na Kamačatki snijeg viši od 2 metra: Ljudi zarobljeni u kućama, ovakvo nešto nisu vidjeli zadnjih 60 godina

19.01.2026.
Sudeći prema snimkama s društvenih mreža, snijeg je prekrio ulaze, a neki su stanovnici pobjegli kroz prozore u prizemlju

Na ruskom poluotoku Kamčatki zabilježene su najobilnije snježne padaline u posljednjih 60 godina. Snijeg je zatrpao automobile i blokirao ulaze u zgrade, a nanosi su visoki i po nekoliko metara. Kako je izvijestio Mihail Leus, vodeći stručnjak u meteorološkom centru Fobos, nekoliko uzastopnih ciklona donijelo je obilne snježne padaline. Visina snijega u Petropavlovsku-Kamčatskom kretala se od 51 do 133 centimetra, a u susjednom selu Sosnovka dosegla je 163 centimetra. Na nekim područjima je u prosincu bilo 3,7 metara snijega, a početkom siječnja palo je više od dva metra.

Sudeći prema snimkama s društvenih mreža, snijeg je prekrio ulaze, a neki su stanovnici pobjegli kroz prozore u prizemlju. Spasioci, studentske skupine i volonteri pridružili su se akciji. Pomagali su ljudima zarobljenim u privatnim kućama i onima kojima je bila potrebna hitna hospitalizacija. Vojno osoblje se također uključilo u čišćenje snijega, javlja gazeta.ru.
Snijeg stvara probleme u prometu: 'Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme'

Ključne riječi
snježna lavina Rusija oborine snijeg Kamačatka

