VIDEO Na Kamačatki snijeg viši od 2 metra: Ljudi zarobljeni u kućama, ovakvo nešto nisu vidjeli zadnjih 60 godina

Na ruskom poluotoku Kamčatki zabilježene su najobilnije snježne padaline u posljednjih 60 godina. Snijeg je zatrpao automobile i blokirao ulaze u zgrade, a nanosi su visoki i po nekoliko metara. Kako je izvijestio Mihail Leus, vodeći stručnjak u meteorološkom centru Fobos, nekoliko uzastopnih ciklona donijelo je obilne snježne padaline. Visina snijega u Petropavlovsku-Kamčatskom kretala se od 51 do 133 centimetra, a u susjednom selu Sosnovka dosegla je 163 centimetra. Na nekim područjima je u prosincu bilo 3,7 metara snijega, a početkom siječnja palo je više od dva metra.

Locals in Russia’s Kamchatka Peninsula are calling it a “snow apocalypse” after record-breaking snowfall buried towns, blocked roads, and forced a state of emergency, with snow piling up to building levels in some areas.pic.twitter.com/cWutM1L9wX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 17, 2026

Sudeći prema snimkama s društvenih mreža, snijeg je prekrio ulaze, a neki su stanovnici pobjegli kroz prozore u prizemlju. Spasioci, studentske skupine i volonteri pridružili su se akciji. Pomagali su ljudima zarobljenim u privatnim kućama i onima kojima je bila potrebna hitna hospitalizacija. Vojno osoblje se također uključilo u čišćenje snijega, javlja gazeta.ru.