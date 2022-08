HZJZ objavio nove preporuke za cijepljenje protiv COVID-19

HZJZ je objavio izmijenjene preporuke za cijepljenje protiv bolesti COVID-19, s izmjenama vezano za drugo docjepljivanje.

Primarno cijepljenje

Preporučuje se primarno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 svima koji nemaju kontraindikacije za cijepljenje. Primarno cijepljenje sastoji se od:

- dvije doze cjepiva Comirnaty (Pfizer) s razmakom od najmanje tri tjedna,

- dvije doze cjepiva Spikevax (Moderna) s razmakom od najmanje četiri tjedna,

- dvije doze cjepiva Vaxzevria (AstraZeneca) s razmakom od 4-12 tjedana,

- jedne doza cjepiva Johnson&Johnson/Janssen, ili

- dvije doze cjepiva Nuvaxovid (Novavax) s razmakom od najmanje tri tjedna

"Moguće je kombiniranje mRNA (Comirnaty i Spikevax) i vektorskih (Vaxzevria i Janssen) cjepiva na način da se cijepljenje započeto cjepivom jednog proizvođača dovrši cjepivom drugog proizvođača, ali je preporučljivo dovršiti primarno cijepljenje onim cjepivom kojim je započeto. Cjepivo Comirnaty odobreno je za djecu u dobi od 5 godina i stariju te odrasle osobe. U djece od 5 do 11 godina primjenjuje se pedijatrijska formulacija Comirnaty 10 mikrograma, a u djece od 12 godina i starije te odraslih osoba Comirnaty 30 mikrograma. Cjepivo Spikevax odobreno je za djecu u dobi od 6 godina i stariju te odrasle osobe. Važno: u djece od 6 do 11 godina cjepivo Spikevax primjenjuje se 50 mikrograma po dozi tj. u upola manjoj dozi (0,25ml) nego u osoba u dobi od 12 i više godina (0,5 ml, 100 mikrograma). Primjena cjepiva Spikevax preporučuje se u muških osoba starijih od 40 godina, a kod ženskih neovisno o dobi prema odobrenoj indikaciji. Cjepiva Vaxzevria, Janssen i Nuvaxovid odobrena su za osobe u dobi od 18 godina i starije. Primjena cjepiva Vaxzevria i Janssen preporučuje se u osoba u dobi od 50 godina i starijih", priopćili su iz HZJZ-a.

"Kod imunokompromitiranih osoba koje su primile ili primaju cjepivo koje se u zdravih osoba prima u dvije doze, primarno cijepljenje sastoji se od tri doze, kažu u HZJZ-u. To znači da imunokompromitirana osoba treba nakon druge doze cjepiva Comirnaty ili Spikevax primiti treću dozu istog cjepiva. Imunokompromitirana osoba koja je primila dvije doze cjepiva Vaxzevria treba primiti treću dozu mRNA cjepiva (Spikevax ili Comirnaty), a uskoro se očekuje odobrenje za primjenu Vaxzevria cjepiva u obliku docjepne doze. Za sada se ne preporučuje dodatna doza imunokompromitiranim osobama koje su primile Janssen cjepivo, ali je snažno preporučljivo docjepljivanje. Preporučeni razmak između druge i treće doze primarnog cijepljenja kod imunokompromitiranih osoba je osam tjedana, a može biti minimalno četiri tjedna", dodaju.

Docjepljivanje

"S obzirom na to da ima sve više dokaza o slabljenju zaštite od infekcije nakon primitka primarne sheme cijepljenja, neovisno o vrsti primijenjenog cjepiva i s obzirom na to da je slabljenje zaštite od infekcije uočeno u svim dobnim skupinama te s obzirom na to da ima sve više dokaza o tome da primjena dodatne doze poboljšava razinu zaštite, preporučljivo je docjepljivanje protiv bolesti COVID-19. Također, s obzirom na to da primitak dvije doze cjepiva pruža slabu zaštitu od infekcije uzrokovane omikron varijantom SARS-CoV-2 virusa i s obzirom na to da je omikron varijanta počela dominirati u Hrvatskoj u vrijeme oko Nove godine, docjepljivanje se osobito preporučuje osobama koje nakon 1. siječnja 2022. godine nisu bile zaražene SARS-CoV-2 virusom.

Svima koji su primili Janssenovo cjepivo za primarno cijepljenje, preporučuje se docjepljivanje najmanje dva mjeseca nakon primjene jedne doze primarnog cijepljenja, a u tu svrhu može se primijeniti Janssen cjepivo ili mRNA cjepivo (Spikevax ili Comirnaty). Osobama od 18 godina starosti i starijih, koje su primarno cijepljene cjepivima Spikevax, Comirnaty ili Vaxzevria, preporučuje se docjepljivanje jednom dozom po isteku tri do četiri mjeseca od završetka primarnog cijepljenja. Osobe koje su primarno cijepljene cjepivom Comirnaty ili Spikevax, trebaju se docijepiti istim cjepivom kao i za primarno cijepljenje. Osoba koja je primarno cijepljena Vaxzevriom, treba se docijepiti jednim od odobrenih mRNA cjepiva (Comirnaty ili Spikevax). VAŽNA NAPOMENA: za docjepljivanje Spikevaxom koristi se polovina doze koja se koristi za primarno cijepljenje (0,25 ml)", kažu iz HZJZ-a.

Također, moguće je kombiniranje cjepiva na način da se docjepljenje provede cjepivom različitog od cjepiva koje je korišteno pri primarnom cijepljenju. Najviše je dostupnih dokaza o sigurnosti i učinkovitosti kombiniranja na način da osobe koje su primile vektorsko cjepivo (Vaxzevria ili Janssen) u primarnoj shemi cijepljenja, za docjepljivanje prime mRNA cjepivo (Comirnaty ili Spikevax). Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je prema potrebi primjenu docjepne doze cjepiva Comirnaty i u adolescenata u dobi od 12 godina i više. Smatramo da je opravdano tri do šest mjeseci nakon druge doze cjepiva Comirnaty docijepiti djecu od dvanaest godina starosti i stariju koja imaju povećan rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19. Drugo docjepljivanje je preporučljivo osobama starijim od 60 godina i osobito osjetljivim odraslim osobama, najmanje četiri mjeseca nakon primitka prve docjepne doze. U tu svrhu koristi se mRNA cjepivo (Comirnaty ili Spikevax).

Također, drugo docjepljivanje se preporučuje osobama koje imaju povećani rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19, a koje su primarno cijepljene Janssen cjepivom i docijepile se Janssen cjepivom. U svrhu drugog docjepljivanja preporučuje se primijeniti mRNA cjepivo (Comirnaty ili Spikevax). Osobama kojima je vrijeme za docjepljivanje, ne preporučujemo odgađanje docjepljivanja do dolaska adaptiranog/varijantnog cjepiva jer nije poznato kad će adaptirano/varijantno cjepivo biti dostupno niti nema u ovom trenutku čvrstih dokaza da će biti učinkovitije od trenutno dostupnih cjepiva. Mogu se i druge osobe docijepiti drugi put (nije zabranjeno), osobito ako imaju kronične bolesti zbog kojih imaju povećan rizik od razvoja teških oblika bolesti COVID-19 ili ako je to potrebno zbog administrativnih razloga, dodaje se.

Preporuke za cijepljenje i docjepljivanje osoba koje su preboljele bolest COVID-19

Osobama koje ne pripadaju rizičnim skupinama za teški oblik bolesti COVID-19, a preboljele su COVID-19, neovisno o njihovom cijepnom statusu prije obolijevanja, preporučujemo tri do šest mjeseci nakon preboljenja primiti jednu dozu cjepiva. Prihvatljivo je primiti i cijelo primarno cijepljenje, u skladu s preporukama pod točkom 1., uz preporuku većeg razmaka između doza, npr tri mjeseca razmaka. Osobe koje imaju veći rizik za teški oblik bolesti COVID-19 (stariji od 65 godina, osobe s umjerenom ili teškom imunosupresijom, osobe s teškim bolestima dišnog sustava, teškim oblicima bolesti srca i krvožilnog sustava, metaboličkim i endokrinim bolestima) koje su preboljele COVID-19, trebaju dva do tri mjeseca nakon preboljenja primiti cjepivo prema shemi za primarno cijepljenje u skladu s preporukama pod točkom

Iz HZJZ-a ističu da osobama koje su se potpuno cijepile (primile primarne doze cjepiva) nakon preboljenja, u ovom trenutku ne preporučuju docjepljivanje. "Međutim, s obzirom na pojavu omikron varijante, podvarijanti BA.4 i BA.5 koje su visokozarazne i uspješnije izbjegavaju imunost stečenu prebolijevanjem odnosno cijepljenjem te s obzirom na to da s protokom vremena slabi zaštita stečena cijepljenjem, osobe koje su primovakcinirane nakon preboljenja mogu se docijepiti jednom dozom ako je prošlo najmanje 6 mjeseci od završetka primarnog cijepljenja. Osobama koje su preboljele COVID-19 i primile nakon preboljenja jednu dozu cjepiva, a prošlo je šest mjeseci od primitka cjepiva, preporučuje se primjena druge doze cjepiva", dodaju.

