Hrvoj Šipek: Izjave političara štete percepciji neovisnosti DORH-a

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek u srijedu je uoči sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o curenju informacija u aferi Janaf ocijenila da izjave političara štete percepciji neovisnosti i samostalnosti DORH-a.

“Ne komuniciram s premijerom i predsjednikom u vezi istraga. Državno odvjetništvo postupa u skladu sa zakonom i Ustavom, a Zakon o kaznenom postupku je vrlo jasan i kaže da DORH ni ja nemamo obvezu obavještavati premijera. DORH surađuje s policijom i SOA-om i ako bi se u bilo kojem trenutku došlo do podataka koji bi se ticali ugroze nacionalne sigurnosti, sigurno bi to tada razmotrili zajednički i svaka od službi obavijestila onoga koga treba obavijestiti”, kazala je Hrvoj Šipek novinarima.

Komunicirala nisam niti sam obavještavala, a što se tiče curenja informacija, u prošloj godini sudovi su na prijedlog DORH-a i USKOK-a izdali naloge za provođenje posebnih dokaznih radnji protiv 553 osobe i pitam vas koliko je tih radnji procurilo, zapitala je.

Slučaj Janaf je klasični kriminal, nije dovedena u pitanje nacionalna sigurnost

Vlada nema što znati u vezi istraga jer je zakon jasan i ne možemo ga interpretirati kako kome odgovara. Predmet Janafa nije predmet u kojemu je dovedena u pitanje nacionalna sigurnost, radi se o klasičnim kriminalnim radnjama i ni u jednom trenutku i ni na koji način nije bila dovedena u pitanje nacionalna sigurnost da bi se ukazala potreba za promišljanjem, a kamoli obavještavanjem drugih nadležnih službi, naglasila je Hrvoj Šipek, dodavši da se zna tko je zadužen za nacionalnu sigurnost.

Odbacila je tumačenje zato što su je i premijer i predsjednik pozivali na odgovornost, rekavši da je nakon pet mjeseci došlo vrijeme da odgovori na neka novinarska pitanja s obzirom na okolnosti. Izjave političara Državno odvjetništvo nije nikada komentiralo pa neću ni ja, dodala je. Izjave političara sigurno štete percepciji samostalnosti i neovisnosti DORH-a, ustvrdila je.

Zamjenik glavne državne odvjetnice Darko Klier istaknuo je da je “Remetinec prebukiran zahvaljujući nama, a ne zahvaljujući ni predsjedniku ni premijeru”.

Otkuda cure informacije pokušava se utvrditi provođenjem izvida jer onog časa kad se donese rješenje o provođenju istrage, ono postaje dostupno širokom krugu ljudi, pojasnila je glavna državna odvjetnica.

“Na koji način osobe koje su pod izvidom to doznaju, mi to doista ne možemo znati, pokušavamo to utvrditi. S jedne strane, provedemo unutarnju kontrolu jer znamo da na tim predmetima u državnim odvjetništvima radi vrlo uzak krug ljudi, i točno se zna koji su to. Ja kao državna odvjetnica ne znam za sadržaj svih izvida koje provodi USKOK jer za to nema potrebe, ali DORH i ljudi koji rade na provođenju izvida posebnim dokaznim radnjama, zajedno s policijom, mjesece ili godinu dana ulože u praćenje i utvrđuju činjenice i neprestano ih provjeravaju. Čovjek koji je uložio mjesece rada u slaganje tog mozaika sigurno nema interes da to probije i da to ode u javnost. Apsolutno mogu garantirati da iz DORH-a nisu izašle informacije u slučaju Janaf”, kazala je.

Umjesto pohvala, doživjeli smo prozivanja

Zagrizli smo u jabuku istraga korupcije i organiziranog kriminaliteta hrabro, međutim, reakcije su bile potpuno obrnute. Umjesto da doživimo pohvale, doživjeli smo prozivanja da smo nesposobni, nestručni, da ne znamo, da radimo po diktatu politike i to me dosta razočaralo jer u Državnom odvjetništvu rade ljudi koji se iskreno trude da svojim radom, znanjem, odgovornošću učinkovito progone počinitelje kaznenih djela, reagirala je ogorčeno.

Državno odvjetništvo ne može samo rješavati te stvari i doista se ponekad pitam je li interes svih nas u Republici Hrvatskoj da učinkovito provodimo kaznena djela osobito korupcije i organiziranog kriminaliteta. Ako je odgovor potvrdan, lijepo vas molim, dajte nam podršku. Mi bez podrške građana, medija, javnosti taj posao ne možemo raditi sami, apelirala je.

Ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić napomenula da nije lako i jednostavno otkriti otkuda cure informacije. Jedno su indicije, a drugo je prikupiti valjanje dokaze da je upravo neka osoba počinila kazneno djelo ili zlouporabe ili odavanja službene tajne kako bismo je mogli dovesti pred sud.

U javnosti su se iznosile tvrdnje i da se nikada ništa nije otkrilo, što nije točno, dodavši da su još uvijek u tijeku izvidi vezano uz curenje informacija u slučaju Josipe Rimac.

Na pitanje zašto nisu ‘upali’ u Slovensku 9 kada su vidjeli da se tamo predaje mito, Marušić je odgovorila da će odgovor vrlo jednostavan - treba li uhićivati pa onda utvrđivati za koje kazneno djelo, to se tako ne radi. Da bismo ishodili nalog kojeg jedino može dati sud prema točno određenoj osobi za točno određeno kazneno djelo, to se mora obrazložiti, prikupiti dokazi, odnosno, elementi za osnovu sumnje. Ne možemo mi prikačiti nekoga zato jer nam je došlo da tako učinimo. Kada smo prikupili dovoljno dokaza da bismo mogli dobiti nalog, išli smo prema sudu, inače nam sud izdao nalog, obrazložila je Marušić.