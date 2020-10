Istražitelji tvrde: Direktori Zorić i Vrbanac bojali se bahatog i moćnog Kovačevića

Afera Janaf ima tri kraka – jedan krak od vlasnika Elektrocentra Petek Kreše Peteka vodi prema gradonačelniku Velike Gorice Draženu Barišiću, drugi prema gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću, a treći prema bivšem predsjedniku uprave Janafa Draganu Kovačeviću.

Kovačević negira krivnju

No od ukupno 14 osumnjičenih krivnju su zasad priznali samo neki od njih, i to oni koji su povezani s optužbama za namještanje poslova za Petekovu tvrtku u Novoj Gradiški i Velikoj Gorici. Da su učinili ono za što ih istražitelji sumnjiče, priznali su tako navodno Tomislav Jelisavec i Katarina Gašparac iz tvrtke VG Vodoopskrba te Zvonko Maras, vlasnik tvrtke Solana tehnologija, koji je navodno bio uključen u namještanje posla za svoju tvrtku i Elektrocentar Petek u Novoj Gradiški. Iz pritvora je jučer, nakon što je nadopunila svoju obranu, puštena i Mirjana Prodan, koja je povezana s krakom afere prema Velikoj Gorici. Od osoba koje su uključene u krak prema Janafu zasad nije stiglo nijedno priznanje. Dragan Kovačević, kako navodi njegov odvjetnik, negira bilo kakvu krivnju u ovom slučaju.

Video: Dražen Barišić i Vinko Grgić dovedeni pred suca istrage zbog afere Janaf

USKOK za namještanje posla za Peteka u Janafu, osim Kovačevića, sumnjiči i njemu podređene direktore Vladu Zorića i Damira Vrbanca te vlasnika tvrtke Luvis Vatroslava Sablića, koji je zajedno s Petekom navodno trebao dobiti namješteni natječaj. A posebno je zanimljiv odnos Kovačevića prema Zoriću i Vrbancu. Istražitelji tvrde da Kovačević nije mogao samostalno srediti stvari da Petek dobije poslove od Janafa za koje je bio zainteresiran. Stoga se u tome morao osloniti, tvrde, na podređene direktore Sektora sigurnosti i zaštite te Sektora transporta nafte Zorića i Vrbanca, a u čijoj je nadležnosti iniciranje poslova i donošenje odluka o izvođaču radova. Istražitelji su zaključili da Zorić i Vrbanc nisu mogli odbiti ono što je od njih tražio Kovačević koliko god to bilo nezakonito jer im je bio neposredno nadređen i usto je, kako navode, društveno vrlo povezan i moćan.

A iz razgovora i SMS poruka istražitelji su zaključili da su se dvojica Janafovih direktora prema Kovačeviću odnosila s poštovanjem, ali i s dozom straha, i to zbog, kako navode, Kovačevićeva autoritativnog i ponekad bahatog odnosa prema njima. A taj zaključak potkrepljuju, primjerice, razgovorima i porukama između Kovačevića i Zorića u ožujku ove godine, a u vezi s organizacijom posla u Janafu tijekom epidemije koronavirusa. Kovačević je tako Zoriću kazao da u tvrtku mogu samo oni koji su na popisu, na što mu je ovaj odgovorio: “Dobro”. Kovačević mu je na to pak, očito uznemiren, uzvratio: “Nemoj vikati dobro, dobro, nego se koncentriraj, ne može ni muha ući...”

“I više ne griješi”

U nastavku tog razgovora Kovačević je, navode istražitelji, ljutitim glasom Zoriću zamjerio to što je ljudima rekao da ne dolaze na posao kad mu on to još nije rekao. Zorić je morao ići u Omišalj po zaštitne maske, a Kovačević ga je opomenuo da je tamo netko zaražen i da je bolje da ne ide, ali ipak je na kraju otišao. Nakon povratka iz Omišlja Zorić šalje SMS Kovačeviću i pita ga: “Šefe, da dođem sutra na posao ili ne?” Kovačević mu je odgovorio: “Ako nisi bio ni s kim u kontaktu, dođi! I više ne griješi.” Zorić mu na to otpisuje: “Nisam. Ispričavam se još jednom. Neće se više ponoviti. Trebao bih vas sutra na pet minuta.” Kovačević mu odgovora: “O. K.” Vrbanac je pak Kovačevića u razgovorima i SMS porukama s drugim osobama oslovljavao s BR1 (broj jedan), a istražitelji su, među ostalim, snimili i jedan njegov neugodan razgovor s Kovačevićem, koji im je dokaz za zaključak o bahatosti bivšeg šefa Janafa.