Hrvatski grb kao opća podloga, karta RH i kuna motivi na kovanicama eura, centi pripaliTesli i glagoljici

Komisija za novac predložila je da se na hrvatskim kovanicama eura, kada zemlja bude primljena u eurozonu, nađu šahovnica, geografska karta Hrvatske, kuna, glagoljica i Nikola Tesla. Pritom će šahovnica kao motiv biti zajednička podloga na svim kovanicama, na dva eura bit će prikazana geografska karta Hrvatske, na jednom euru motiv kune, na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla, a na jednom, dva i pet centa naći će se motiv glagoljice. Vrh vlasti vjeruje da taj ambiciozni cilj može postići već od siječnja 2023. godine, odnosno za godinu i pol, pa je i izbor motiva na kovanicama dio priprema za taj veliki događaj.

Tečaj po kojemu bi se provela konverzija ne bi smio biti nepovoljniji od već utvrđenog pariteta od 7,5345 kuna za euro. Hrvatska će zaokružiti svoje strateške ciljeve tek nakon što uđe u schengenski prostor i eurozonu, a premijer Andrej Plenković vjeruje da će oba cilja ostvariti u ovome mandatu. Pristupanje eurozoni već od 2023. profesionalni je cilj i za hrvatskog guvernera Borisa Vujčića, koji smatra da korona ne bi trebala pokvariti dosadašnje planove.

Tuđmanu 143, Modriću 100

U izjašnjavaju građana najveću podršku dobila je šahovnica, slijedi geografska karta Hrvatske, glagoljica, kuna te Dubrovnik, pri čemu je Dubrovnik bio bitno slabije ocijenjen u odnosu na druge motive. Građani su iznijeli više od 11.000 slobodnih prijedloga, a među njima se dominantno izdvojio motiv Nikole Tesle. Pojedinačno, Teslu je predložilo 2599 građana, što čini više od petine svih prijedloga.

Među prijedlozima građana bilo je svega, pa i sto prijedloga da se na kovanice stavi Luka Modrić. Modrić je dobio samo 43 glasa manje od predsjednika Tuđmana. Od ostalih izdvajaju se kravata, Vukovarski vodotoranj, hrvatski pleter, pas dalmatiner, Vučedolska golubica, Plitvička jezera, pulska Arena, Franjo Tuđman, zagrebačka katedrala...

Više od motiva građane ipak brine hoće li euro donijeti skuplji život. Na strah od zaokruživanja cijena Vlada će reagirati tako što će mjesec dana nakon što Vijeće Europske unije da zeleno svjetlo za uvođenje eura i utvrdi tečaj po kojemu će se provesti konverzija domaći trgovci morati početi iskazivati cijene u kunama i eurima. Obveza dvojnog iskazivanja cijena trajat će godinu dana od uvođenja eura. Građani će samo u prva dva tjedna, počevši od dana uvođenja eura, moći plaćati objema valutama, kunama i eurima, ali trgovci bi ostatak novca kupcima trebali vraćati isključivo u eurima. Nakon dva tjedna euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja.

Građani će biti u prilici podnositi prijave zbog neispravnog preračunavanja cijena, a imena takvih tvrtki bit će javno objavljena. Uvođenjem eura, uvjeren je vrh izvršne i monetarne vlasti, domaće će gospodarstvo ostvariti brojne koristi. Nestat će valutni rizik u eurima, a rast će otpornost gospodarstva na vanjske šokove. Konverzija gotovog novca, depozita, kredita i cijena provodit će se bez naknade. Premijer Plenković kazao je danas da će Vlada stvoriti sve pretpostavke da Hrvatska preuzme euro za manje od 18 mjeseci. U postupku konverzije, gotov novac, cijene i svi ostali iznosi iskazani u kunama preračunavat će se u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije iskazanog u punom brojčanom iznosu, dakle uključujući svih njegovih pet decimala, i potom zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale. Preračunavanje iznosa primjenom skraćenog oblika fiksnog tečaja konverzije neće biti dopušteno. Dosad je praksa bila da Vijeće EU uredbom neopozivo utvrđuje fiksni tečaj zamjene valute otprilike šest mjeseci ranije. Međutim, Vijeće EU tu odluku može donijeti i kasnije, primjerice dva ili tri mjeseca uoči dana uvođenja eura.

Bankomatima 48 sati

U prvih šest mjeseci banke, Fina i pošta mijenjat će gotov novac bez naknade. Nakon godine dana središnja banka uslugu zamjene gotovog novca obavljat će bez naknade, i to novčanica bez vremenskog ograničenja, a kovanog novca do isteka tri godine od dana uvođenja eura. Konverzija kunskih sredstava na računima u bankama provest će se trenutačno na dan uvođenja eura. Od dana uvođenja eura svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. Financijski položaj dužnika neće se smjeti pogoršati. Bankomati će do dana uvođenja eura isplaćivati kune, ali nakon 48 sati iz njih će morati izlaziti euri.

VIDEO Ćorić o planu EK za smanjenje emisije štetnih plinova