Hrvatska je napredovala, ali pravosuđe i dalje problem

Hrvatska je, pet godina nakon ulaska u EU, država koja se odmakla od tadašnjih standarda u raznim područjima, kao što je pravosuđe. Postoje populističke i nacionalističke tendencije, no one, ako je to utjeha, postoje i u drugim EU državama, čulo se na panelu Politika i EU.

Sudionici su bili bivša premijerka Jadranka Kosor, njemačka političarka Doris Pack, zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, bivši predsjednik RH Ivo Josipović te zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica.

Doris Pack pohvalila je Hrvatsku, ali i iznijela zabrinjavajuću kritiku.

– Trebali biste se pobrinuti za pravosuđe. Svaki mjesec dobijem pismo od nekoga iz Hrvatske tko ima problema i pati zbog pravosudnog sustava u Hrvatskoj – rekla je D. Pack. Jadranka Kosor, premijerka u vrijeme završetka pregovora, podsjetila je na antifašističke temelje u Ustavu nasuprot NDH.

– Da je tada ploča s natpisom “za dom spremni” osvanula u Jasenovcu, gdje to znači samo tešku provokaciju, i da nismo na to reagirali, sigurna sam da bi me odmah nazvala Viviane Reding, povjerenica za pravosuđe i pitala me što radim – rekla je Kosor te dodala kako bi u tom slučaju odmah pozvala ljude koji su postavili ploču i rekla im da je uklone sami do kraja dana ili da će je ukloniti oni.

– Smatram da je EU najbolje što se Hrvatskoj moglo dogoditi – rekao je Ivo Josipović, ali i da je posljednjih pet godina period neiskorištenih mogućnosti.

– Nismo imali političke volje i snage, nisu provedene reforme, konkurentnost je pala i zato se događa proces koji nazivam društvenom regresijom. Danas je Hrvatska manje tolerantna, nacionalizam je snažnije izražen – rekao je Josipović.

Dubravka Šuica, koja je hrvatsko članstvo u EU ocijenila ocjenom vrlo dobar, kazala je kako ljudi posežu za nacionalističkim idejama od straha da će se njihov identitet utopiti u EU, da se treba suprotstaviti nerealnim populističkim idejama. Josipovićevu izjavu o nedostatku političke volje komentirala je riječima da zapravo “nedostaje političke snage jer smo uvijek u nekim koalicijama u kojima je teško naći dogovor te da nas uvijek zatiču neki izbori”.

Njezin kolega Tonino Picula rekao je da ne postoji sustav koji bi omogućavao mir i suradnju kao što je EU.

– Međutim, on je u krizi – dodao je Picula, koji je inzistirao na razvoju svih dijelova EU i Hrvatske, apostrofirajući otoke. Na pitanje na čiju bi stranu Hrvatska trebala stati u sporu Bruxellesa s Poljskom koju optužuju da krši vladavinu prava odgovorio je kako bi trebala stati uz one članice EU koji je ne vide samo kao zajedničko tržište već kao zajednicu vrijednosti.