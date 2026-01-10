Osvanula sporna spomen ploča s ustaškim obilježjima u Zadru. Nitko ne zna tko ju je postavio

Danas je u Zadru ponovno netko postavio novu spomen ploču poginulom branitelju Rajku Lozi, a identitet osobe ili skupine koja ju je postavila i dalje je nepoznat. Za nju, kako navodi obitelj, nisu znali niti njegovi najbliži. Na njoj se ponovno pojavio sporni sadržaj, uključujući natpis "ustaški sine" i ustaški pozdrav, piše Slobodna Dalmacija. Iako je obitelj zajedno s Lozi­nim suborcima i gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem ranije postigla dogovor o postavljanju službenog spomen-obilježja, ova ploča nije postavljena u organizaciji Grada. Da bi Grad mogao postaviti službenu spomen-ploču, potrebna je odluka Gradskog vijeća, no takva točka do sada se nije našla na dnevnom redu nijedne sjednice.

Ranko Lozo, rođak i suborac Rajka Loze te član Nadzornog odbora 4. gardijske brigade, potvrdio je da ni obitelj ni suborci ne stoje iza postavljanja nove ploče. – Obitelj, a ni suborci nisu postavili novu ploču. Svi zajedno smo bili na sastanku s gradonačelnikom Erlićem u vezi postavljanja nove spomen-ploče, odnosno obilježja koje bi bilo postavljeno na zidu mjesta pogibije, a unutar parka bi se izgradio spomenik. Prema njegovim riječima, s gradonačelnikom je postignut dogovor o budućem službenom rješenju, a za novu ploču doznao je tek iz fotografije koja mu je poslana. – Sve što nije u dogovoru s obitelji treba se ukloniti. Ne znam kome je u interesu da se ovako nešto napravi.

Ranko Lozo kaže da je kontaktirao i Rajkovog brata i sestru, koji također nemaju saznanja o tome tko je postavio ploču. Naglasio je i kako su on i njegovi suborci uvijek inzistirali na poštivanju zakona. – Kao 4. gardijska brigada uvijek smo bili legalisti. Borili smo se za demokraciju i pluralizam. Nismo autokracija – imamo tri stupa vlasti. Za to smo se borili i za to ginuli. Želimo da se zakoni dosljedno poštuju. Oni postoje i to je naš stav oduvijek i takav će ostati do smrti. Krv smo prolijevali za slobodu i demokraciju i moramo ih poštivati, ne samo po pitanju ove ploče. Ovo stvara dodatnu nervozu, nemir i neugodu – i gradonačelniku i nama. Zašto se to radi? Zašto čovjek koji je poginuo za Hrvatsku ne može dobiti svoj mir? Sve se može riješiti na dostojanstven i miran način. To je Rajko i zaslužio.