PLOČA RAJKU LOZI

Osvanula sporna spomen ploča s ustaškim obilježjima u Zadru. Nitko ne zna tko ju je postavio

Zadar: Spomen-plo?a poginulom branitelju s porukama koje veli?aju ustaše
Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 16:50

Ranko Lozo, rođak i suborac Rajka Loze te član Nadzornog odbora 4. gardijske brigade, potvrdio je da ni obitelj ni suborci ne stoje iza postavljanja nove ploče

Danas je u Zadru ponovno netko postavio novu spomen ploču poginulom branitelju Rajku Lozi, a identitet osobe ili skupine koja ju je postavila i dalje je nepoznat. Za nju, kako navodi obitelj, nisu znali niti njegovi najbliži. Na njoj se ponovno pojavio sporni sadržaj, uključujući natpis "ustaški sine" i ustaški pozdrav, piše Slobodna Dalmacija. Iako je obitelj zajedno s Lozi­nim suborcima i gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem ranije postigla dogovor o postavljanju službenog spomen-obilježja, ova ploča nije postavljena u organizaciji Grada. Da bi Grad mogao postaviti službenu spomen-ploču, potrebna je odluka Gradskog vijeća, no takva točka do sada se nije našla na dnevnom redu nijedne sjednice.

Ranko Lozo, rođak i suborac Rajka Loze te član Nadzornog odbora 4. gardijske brigade, potvrdio je da ni obitelj ni suborci ne stoje iza postavljanja nove ploče. – Obitelj, a ni suborci nisu postavili novu ploču. Svi zajedno smo bili na sastanku s gradonačelnikom Erlićem u vezi postavljanja nove spomen-ploče, odnosno obilježja koje bi bilo postavljeno na zidu mjesta pogibije, a unutar parka bi se izgradio spomenik. Prema njegovim riječima, s gradonačelnikom je postignut dogovor o budućem službenom rješenju, a za novu ploču doznao je tek iz fotografije koja mu je poslana. – Sve što nije u dogovoru s obitelji treba se ukloniti. Ne znam kome je u interesu da se ovako nešto napravi.

Ranko Lozo kaže da je kontaktirao i Rajkovog brata i sestru, koji također nemaju saznanja o tome tko je postavio ploču. Naglasio je i kako su on i njegovi suborci uvijek inzistirali na poštivanju zakona. – Kao 4. gardijska brigada uvijek smo bili legalisti. Borili smo se za demokraciju i pluralizam. Nismo autokracija – imamo tri stupa vlasti. Za to smo se borili i za to ginuli. Želimo da se zakoni dosljedno poštuju. Oni postoje i to je naš stav oduvijek i takav će ostati do smrti. Krv smo prolijevali za slobodu i demokraciju i moramo ih poštivati, ne samo po pitanju ove ploče. Ovo stvara dodatnu nervozu, nemir i neugodu – i gradonačelniku i nama. Zašto se to radi? Zašto čovjek koji je poginuo za Hrvatsku ne može dobiti svoj mir? Sve se može riješiti na dostojanstven i miran način. To je Rajko i zaslužio.
Zadar spomen ploča Rajko Lozo

Avatar nisam_robot
nisam_robot
17:20 10.01.2026.

Ovo treba služiti kao argumentativna municija, kao neka protuteža 4nickom božiću sa Brnabićkom, Dačićem i Šešeljom.

Avatar Bič božji
Bič božji
17:33 10.01.2026.

Ne bi me čudilo da tifusari glume ravnotežu

PE
PeroKitić
17:23 10.01.2026.

Krivu fotku ploče ste stavili. Momak je ondje pao za Zadar, za Hrvatsku, ustaški sin jest, otac mu je kao hrvatski vojnik sa Bleiburga uspio pobjeći, ostao živ, ne lažu ništa. A o pozdravu nemamo što reći sve je jasno, naš, topli, dragi pozdrav, nema većeg! Mnoge je vitez Rajko partizanske spomenike poskidao, čak i na Neretvi, pa u tome nekako vidim poveznicu i nevolju sa njegovim obilježjem!!!

