Poslušaj
PRIPREMITE SE

Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka sutra, bit će vrlo opasno: Onda stiže obrat, evo i kad

Istramet
Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.01.2026.
u 18:01

Slijede još dva prava zimska dana uz niske temperature zraka, a zatim ipak postupno ulazimo u period toplijeg vremena uz puno oblaka, južinu i povremenu kišu

U nedjelju će u većini Hrvatske biti pretežno sunčano, na Jadranu i vjetrovito. U unutrašnjosti ponegdje umjerena i povećana naoblaka, uglavnom tijekom noći i jutra i malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, u noći na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar s olujnim udarima, podno Velebita prijepodne i orkanskim. Najniža temperatura zraka između -10 i -5, na Jadranu većinom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od -3 do 2, a na Jadranu od 4 do 9 °C. Upozorenja zbog niskih temperatura su izdana za veći dio zemlje. "Poledica zbog smrzavanja ugaženog snijega, osobito navečer. Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", stoji u upozorenju.

Slijede još dva prava zimska dana uz niske temperature zraka, a zatim ipak postupno ulazimo u period toplijeg vremena uz puno oblaka, južinu i povremenu kišu. Nakon prosinca koji je prosječno donio toplo i suho vrijeme, u 2026. godinu ušli smo s osjetno hladnijim vremenom od prosjeka. Međutim, takvo stanje potrajati će još samo 2-3 dana, javlja Istramet. Već sredinom idućeg tjedna slijedi postupno zatopljenje uz jugo i jugozapadnjak, puno niske naoblake, a bit će i magle. Povremeno je moguća i kiša, ali većinom u gorju i uz gorje. Temperature zraka porasti će iznad prosječnih za najhladniji dio godine u kojem se upravo nalazimo. Takvo stanje bit će sinoptički poprilično stabilno te bi se moglo zadržati 10-15 dana. Naravno, to ne znači da je sa zimom gotovo, već da ulazimo u period mirnijeg vremena bez veće dinamike.

Prema prognozi DHMZ-a u ponedjeljak dolazi postupno naoblačenje sa zapada. U utorak prevladavajuće oblačno, u unutrašnjosti je rijetko moguća oborina na granici kiše i snijega koja se ponegdje može i smrzavati na podlozi. Češćih sunčanih razdoblja bit će u srijedu. Od utorka mjestimične kiše može biti uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo te južni, a još će u ponedjeljak u Dalmaciji puhati umjeren, u prvom dijelu dana i jak sjeverni vjetar. U ponedjeljak ujutro vrlo hladno. Zatim dnevna temperatura u osjetnom porastu, a i jutra će biti manje hladna.
poledica vremenska prognoza vrijeme

PN
pošteni_načelnik
18:30 10.01.2026.

Mi nemamo Hrvatski Državni Meteorološki Zavod?

