Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gdje s otpadom od Vjesnika? Po Iranu su se raširili prosvjedi...

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
22
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE
FOTO Miro Bulj dobio prezgodnu snahu, zasjala u vjenčanici, evo kako izgleda velika sinjska fešta
Video sadržaj
64
PRAVDAJU SE TUŽBAMA
Šire se teorije u desnim kuloarima o tome tko stoji iza ukidanja Bujice: Oglasio se i Mario Radić
Bez grižnje savjesti