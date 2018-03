'Šeks spašava prijatelja Ivu Sanadera'

– Kao glavni tajnik HDZ-a, vodio sam detaljne bilješke. Sve sam bilježio. Što se događalo, što su mi ljudi iz stranke govorili, o crnim fondovima, o novcu. Još ranije, u sklopu postupka koji je naknadno protiv mene obustavljen, iz DORH-a su me pitali bi li im dao te bilješke. I dao sam im. A Šeks se pomirio sa Sanaderom, pa hoće spasiti njega, pokušavajući utopiti mene. I zato me želi denuncirati kao svjedoka. Sa Šeksom ne kontaktiram još od Predsjedništva HDZ-a 2011. godine kada sam tražio da mi se i on i Jadranka Kosor ispričaju jer su ranije sugerirali da ne budem na izbornoj listi jer je Šeks imao informacije da ću biti optužen.

Šeks mi je tada na neki način zaprijetio da nisam optužen u ovom slučaju, ali da ću biti u jednom drugom. I tu je naša komunikacija završila. DORH je odustao od postupka protiv mene jer me nitko od svjedoka nije teretio niti je postojao ijedan materijalni dokaz protiv mene, a ne ni zbog kakvih mojih nagodbi s tužiteljstvom – rekao nam je jučer Ivan Jarnjak, nekad utjecajni HDZ-ovac, danas politički potpuno pasiviziran.

O crnim fondovima iz medija

Sedmogodišnju šutnju nekad bliski suradnici, ali i prijatelji, prekinuli su medijskim optužbama i vrijeđanjima za koje je okidač bilo svjedočenje Vladimira Šeksa, danas savjetnika šefa HDZ-a Plenkovića, na poziv obrane bivšeg premijera Sanadera u slučaju Fimi medija. Šeks je svoj iskaz na zagrebačkom Županijskom sudu iznio prekjučer.

Iako je iza Šeksa teška osobna tragedija, a i cijela protekla godina za HDZ-ova doajena u političkom je smislu bila vrlo iscrpljujuća, savjetnik šefa HDZ-a ipak je na sudu bio vrlo britak, a njegovo svjedočenje vrlo neugodno po Jarnjaka. Šeks je Jarnjaka na neki način izvukao iz prašine zaborava jer bivši ministar unutarnjih poslova, upamćen po tome što je odbio Tuđmanovu zapovijed da spriječi prosvjed za Stojedinicu na Trgu bana Jelačića, medijski iznimno rijetko ili nikako istupa. I dok Jarnjak tvrdi da Šeks spašava prijatelja Sanadera iznoseći laži protiv njega kao svjedoka u slučaju Fimi medija, Šeksova strana priče potpuno je drukčija. On pak tvrdi da je Jarnjak napakirao Sanaderu kako bi od progona tužiteljstva spasio sebe.

– Ja sam svoje rekao na sudu. A Jarnjak iznosi svoje verzije događa koje jednostavno nisu točne. Činjenica je da je on od osumnjičenika, zajedno sa Sanaderom, Barišićem, blagajnicom HDZ-a itd, postao svjedok. E, u tome je kvaka. On je svu odgovornost prebacio na tadašnjeg predsjednika stranke i zbog toga je dobio poštedu. Zato više nije osumnjičenik, nego svjedok – rekao nam je jučer Šeks. Ponovio je da on o crnim fondovima u HDZ-u nije znao i da je o njima doznao iz medija.

– Ni ja ni Predsjedništvo HDZ-a, jasno, o tome nismo ništa znali jer se to ilegalno radilo daleko od očiju šire stranačke javnosti – ponovio je Šeks svoje dugogodišnje teze. Međutim, Šeks, kao i Sanaderova obrana, spori Jarnjakove bilješke koje su postale dokazni materijal tužiteljstva.

Kada su napisane bilješke?

– Pitanje je autentičnosti tih bilješki, kada su one nastale. Je li ih Jarnjak naknadno napisao kako bi se spasio od optužnice? – pita se Šeks svaljujući krivnju na Jarnjaka. Osim toga, on Jarnjaka na neki način pokušava diskreditirati i na osobnoj razini jer tvrdi da je Jarnjak bio iznimno lojalan Sanaderu zbog straha da neće dopasti u kazneni obruč tadašnje haaške tužiteljice Carle del Ponte.

– Jarnjak je bio jako zabrinut sa svoju sudbinu kada je riječ o Haagu, a osobno sam svjedočio kada je Sanader telefonski razgovarao s Del Ponte i upitao je hoće li progoniti Jarnjaka, odnosno hoće li protiv njega biti podignuta optužnica. Ona je na to odgovorila da neće, a Jarnjak je Sanaderu izražavao zahvalnost do devetog koljena – prepričao nam je Šeks.

Jarnjak se čudi Šeksovim riječima i pita se što bi on imao toliko biti zahvalan Sanaderu kada protiv njega ni nije bilo nikakvog postupka Haaškog suda. Pita se i kakva je to logika kada kazneno djelo više nije grijeh, nego je grijeh upozoriti ili ponuditi dokaze (bilješke) koji upućuju na protuzakonite radnje, točnije crne fondove koji su postojali u HDZ-u. Šeks je cijelu priču zaključio riječima da se sudski postupak nastavlja i da će sud zaključiti što je i kako bilo.