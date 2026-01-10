Naši Portali
TVRDI DA JE TO NACIONALNI INTERES

Picula: Hrvatska i EU trebaju pojačati utjecaj u BiH i na jugoistoku Europe

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula iskoristio je priliku za razgovor s novinarima u Beogradu na kraju svog posjeta
M.M.
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
10.01.2026.
u 20:23

Socijaldemokrat Picula smatra da je problem u unutarnjim prijeporima u BiH, a da Europska unija pokazuje otvorenost

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula rekao je kako je Zagrebu u nacionalnom interesu da Hrvatska i Europska unija pojačaju svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini i jugoistoku Europe kako bi konačno ta regija postala dijelom unije. "Hrvatska u ovom doista vrlo osjetljivom geopolitičkom trenutku mora apsolutno voditi računa o onome što se događa u BiH. Naravno, u interesu hrvatskog naroda u BiH, ali svakako i u općoj sigurnosti i po mogućnosti i društvenom prosperitetu", rekao je Picula u programu Radio televizije HercegBosne iz Mostara. Dodao je kako je "najbolji instrument za ostvarivanje takve politike" zalaganje za približavanje BiH Europskoj uniji. BiH još nije započela pregovore s Europskom unijom zbog prijepora između vladajućih bošnjačkih i srpskih stranaka na državnoj razini koje se mjesecima pokušavaju isključiti iz vlasti i raskinuti koaliciju.

Državni ministar pravosuđa Davor Bunoza (HDZ BiH) predložio je, a Vijeće ministara BiH potvrdilo dva zakona o Sudu BiH te Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću koji su, zajedno s imenovanjem glavnoga pregovarača, uvjet za početak pregovora s Unijom. No, u državnome parlamentu vladajući i oporbene stranke predložile su različite varijante tih zakona, pa sada traju višetjedne optužbe koji od njih više ispunjava europske uvjete. S obzirom da je 2026. izborna mali su izgledi da se postigne dogovor i zakaže održavanje prve međuvladine konferencije koja označava formalni početak pregovora. 

Socijaldemokrat Picula smatra da je problem u unutarnjim prijeporima u BiH, a da Europska unija pokazuje otvorenost. "Bruxelles je ispružio ruku, međutim, tu ruku i iz BiH treba ispružiti". Štetnim je ocijenio preglasavanje Hrvata i nepoštivanje konstitutivnosti naroda. "To je svakako bio vrlo neodgovoran korak koji je, nažalost, akumulirao puno problema i nepovjerenja koje je sada teško otkloniti", istaknuo je bivši hrvatski ministar vanjskih poslova. Picula ne smatra da će se SAD, zaokupljen drugim vanjskopolitičkim prioritetima, do kraja povući iz BiH. "Ako doista osjeti američki vakuum, to bi moglo značiti ozbiljan problem za BiH", rekao je i istaknuo da bi u takvim okolnostima Europska unija trebala preuzeti odgovornost za stabilnost Balkana. 
Ključne riječi
BiH EU Tonino Picula

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
20:42 10.01.2026.

Picula je jedini normalan u hrvatskoj ljevici a i šire.

VA
VanjaPlank
21:19 10.01.2026.

A kaj ti to Picula nama govoriš . Ko je tu lud ?!??? Pa ti si tamo u Briselu

AN
Antonio1952
21:11 10.01.2026.

Tesko je pomoci BiH, jer Srbi i Bosnjaci ne podnose Hrvatsku pa im je i pomoc sumljiva. Sad se sve vidjelo kad je premijer trebao biti na otvaranju novog granickog prelaza i posjetio Banja Luku. Smetalo je to Bosnjacima i srbskoj oporbi, cak je bilo i vrijedjanja. Njima nema pomoci, na nicem se ne mogu dogovorit.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

