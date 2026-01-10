Sandra Benčić kupila stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila povoljna'

Sandra Benčić, saborska zastupnica i čelnica platforme Možemo!, prošle je godine zajedno sa suprugom postala vlasnica trosobnog stana u središtu Zagreba. Riječ je o stanu u starijoj zgradi, površine 115,7 četvornih metara, koji su platili oko 304 tisuće eura, što iznosi približno 2630 eura po kvadratu, piše 24sata.

Kupnja nekretnine najvećim je dijelom financirana kreditom u iznosu od 270 tisuća eura, dok su preostali dio sredstava osigurali darom roditelja Benčićina supruga, vrijednim oko 70 tisuća eura. Benčić je objasnila kako su se na kupnju odlučili nakon što im je stanodavac najavio povećanje najamnine na 800 eura mjesečno, što su smatrali financijski neodrživim. Dodatni razlog bila je želja da s obitelji ostanu u istoj gradskoj četvrti zbog djece i njihove škole.

Stan se nalazi u blizini Branimirove tržnice i Tvornice kulture, a dio kupljenih sredstava dodatno je uložen u obnovu kuhinje i kupaonice. Mjesečna rata stambenog kredita iznosi oko 1486 eura. Obitelj pritom ostvaruje i dodatni prihod od najma manjeg stana u Zagrebu, navodi 24sata. Prema podacima iz imovinske kartice, bračni par nema štednje ni ulaganja u dionice. Benčić je tijekom prošle godine primala neto plaću od 4211 eura, uz dodatak od 199 eura namijenjen saborskim zastupnicima. Istaknula je kako bi, čak i bez saborske plaće, mogla redovito podmirivati kreditne obveze jer bi se vratila konzultantskom poslu kojim se ranije bavila.