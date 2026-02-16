Blagajnica progovorila o najgorim tipovima kupaca: 'Doslovno mi se krenulo rigati'

Objava jedne blagajnice na Redditu pokrenula je lavinu reakcija i otvorila raspravu o svakodnevici rada u trgovinama. U anonimnoj objavi, koja se brzo počela dijeliti među korisnicima, autorica je progovorila o neugodnim iskustvima s kupcima, ponižavanju na poslu i konstantnom pritisku s kojim se, kako tvrdi, suočavaju mnoge njezine kolegice. U objavi se izravno obraća drugim blagajnicama i pita kako se nose s, kako navodi, "svakodnevnim napornim starijim muškarcima", posebno ističući neprimjerene komentare i nabacivanja. Iako naglašava da ima i dragih starijih kupaca, tvrdi da su, prema njezinu iskustvu, u manjini. Autorica opisuje i širi problem odnosa kupaca prema radnicima u trgovinama. Navodi stalna žaljenja, ponižavanje i, kako kaže, pogled s visoka "kao da ste kmet", dodajući da svakodnevne neugodne situacije više ni ne pokušava nabrajati. Na kraju priznaje koliko ju je posao iscrpio. Kaže da joj je "iskreno puna kapa" te da jedva čeka da joj istekne ugovor, kao i, tvrdi, većini kolegica.

Brojne radnice su se brzo uključile u raspravu, dijeleći vlastite priče o svakodnevnim nepristojnostima u trgovinama. Jedna korisnica opisala je što se događa u trgovini s kiosk-djelom, gdje su neugodni susreti, kako kaže, gotovo svakodnevni. Ispričala je kako joj je prišao muškarac stariji od 60 godina tražeći informacije o kavi za van, a zatim je krenuo s komentarima o njezinom izgledu. "Kako si ti meni, gospođice, simpatična. Nisam imao u planu cigare kupiti, ali kad si tako lijepa, hoću", rekao joj je uz, kako navodi, "jezivi smiješak" i namigivanje. Nakon što je naplatila cigarete, poslao joj je puse i otišao, ali tu nije bio kraj.

"Za pet minuta čujem samo nekog kako preko cijelog objekta vikne: ‘Mrva!’ Lik doslovce gleda u mene s kavom u ruci i ponovno vikne isto te: ‘Jesi za kavu?’ Došlo mi je da se pod zemlju zakopam koliko mi je neugodno bilo", napisala je, dodajući da joj se "doslovno krenulo rigati". Prema njezinim riječima, takvi kupci dolaze gotovo svaki dan, osobito ujutro, kada prevladavaju stalni stariji posjetitelji koji, kako kaže, "osjećaju se kao kod kuće". Slična iskustva dijelile su i druge korisnice. Jedna ističe da se s neugodnim upadima susreće gotovo svakodnevno. "Pa kod mene na dnevnoj bazi, nažalost. Pričam o ljudima 50+, mogu mi očevi i djedovi biti. Velika trgovina je u pitanju s velikim prometom svaki dan, tako da je neizbježno, valjda".

Neke su radnice upozorile i na širi problem društvenog podcjenjivanja zanimanja u trgovini. Jedna korisnica ispričala je da je doživjela neugodne reakcije čak i unutar obitelji jer je završila trogodišnju školu za trgovca. "Bome, i kupci nas doživljavaju kao osobe nižeg ranga, ali i ljudi izvan dućana… Npr. netko iz obitelji kojeg godinama nisam vidjela, kada sam rekla da sam završila školu za trgovca + kada kažem da je trogodišnja, odmah ide gadljivi pogled jer, Bože dragi, kako nismo svi rođeni za fakultet i ganjanje ‘karijere’. Također, i prijateljice koje su završile frizersku dobivaju takve reakcije".

Iskusna radnica s 15 godina iskustva poručuje da pristojno ignoriranje često nije dovoljno. "Isprva sam se bojala svoje sjene, šutjela, bila pristojna. To ne funkcionira za takve. Moraš samo naći dobar comeback da im bude dovoljno neugodno ili glupo pa odu. Na primjer: ‘Može li jedan osmijeh?’ - recite nešto smiješno (ostani full ozbiljna i gledaj ga u oči). ‘Ajde da te odvedem na kavu’ - ne pijem kavu, hvala, i automatski sljedećem kupcu dobar dan i nastaviš skenirati. Ili kažeš: pijem kavu doma sa suprugom (bez obzira jesi li udana ili ne). ‘Mogla bi mi dati broj da se čujemo kasnije’ - moj broj je samo za odabrane. Ili jako glasno: ‘Tražite moj privatni broj?!’ Onako šokirano da se svi okrenu. Uglavnom, moraš brzo misliti i od***ati to na brzaka. Nemoj se uzrujavati i nikako nemoj biti ljubazna ako ustraju, to nije tvoja dužnost, tvoj posao niti tvoja obveza. To je njihov bezobrazluk i arogancija i nisi dužna to trpjeti", zaključila je.

U raspravu su se uključili i muškarci. Jedan je napisao: "Ne bi mi palo na pamet da se nabacujem trgovkinjama, jedino ako bi one započele. Šta, je li to pod normalno da se to događa?" Drugi je istaknuo da poštuje prodavačice kao svaku drugu struku i da, ako primijeti da nisu raspoložene, kaže "dobar dan" i "doviđenja" bez suvišnih komentara.