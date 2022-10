Hrebak za Večernji TV: Neće se Plenković ići šaketati s Grmojom i Zekanovićem. Ništa revolucionarno se nije dogodilo na Vijeću

Gost Političkog intervjua tjedna kod Ive Boban Valečić danas je bio predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

Krenimo od aktualnosti, premijer je Saboru predstavio Izvješće o radu Vlade i obećao hranu u školama za svu djecu, plaće, nacionalne stadione... Je li to populizam?

Od onog što je obećao, meni je važnije što je ispunjeno, a to je 10 milijardi u poreznim olakšanjima posljednjih deset godina, gotovo 100 tisuća deblokiranih građana, gospodarski rast u ovom trenutku. Možemo reći da je bilo i folklora, populizma, ali standard nam je sad veći nego prije četiri godine, Hrvatska ide naprijed, na dobrom smo putu. Od onog što je obećano, s nekim dijelovima se slažem, s nekima ne, ali HDZ je najveća stranka i mogu ostvarivati svoj program.

Ono što je dio našeg programa i što je moglo bolje jest digitaliziranje birokracije, a za nas liberale važno je, kao što i znate, u zadnje četiri godine, reforma HGK, porezna rasterećenja, jednosmjenska nastava, odnosno obrazovanje. Zakon o visokom obrazovanju podržala je i oporba, i to nam je bitno. Što se stadiona tiče, mi smo za bjelovarske prilike napravili dva manja sportska objekta s 1500 mjesta, što je za Bjelovar veliki uspjeh, uloženo je više od 40 milijuna kuna, tako bi se trebala ponašati i Hrvatska. Nećemo imati novca za više stadiona, mislim da nam on treba biti u centru Zagreba, a ne graditi svugdje samo da se bude politički korektan. Treba zagrebački srediti pa se posvetiti drugima.

S jedne strane stadioni, s druge taktiziranje oko osnovice u javnim službama, u koje spada i obrazovanje.

Ulaganje u obrazovanje će nam donijeti puno veći efekt nego ulaganje u stadione. Kao gradonačelnik svakodnevno sam u tim stvarima i, ukoliko se imovinsko-pravni odnosi riješe brzo, to će biti minimalno godina dana. Onda javna nabava, tu ode još godina, pa barem dvije do dvije i pol za samu izgradnju stadiona. Nije realno, zato, kad se predviđa da bi stadion mogao biti gotov za dvije godine. Podržavam premijera, ali za ali oprezan sam i realan s procjenama.

Pohvalili ste porezna rasterećenja, a sad se ide s porezom na ekstraprofit.

Protiv smo bilo kakve intervencije države u sustav, ali kad je kaos, treba nešto učiniti. Mislim da da država treba samo postavljati okvire, ali oni su na staklenim nogama, sustav se raspao, ne mogu se omogućiti svakom poduzetniku jednaki uvjeti. Što se ekstraprofira tiče, neće se ići na bilo kakvu zaradu, nego onu koja se odigrava na tržištu energenata. Konkretno, plin se prodavao po cijeni od 20 eura po kubiku, trošak tog plina ostvarenog proizvodnjom u Hrvatskoj je između šest i sedam eura, kako je moguće da se prodaje za 160? Tu nešto ima.

Stiže i sličan prijedlog kakav je bio prije nekoliko godina, zabrana rada nedjeljom.

I dalje govorimo o zabrani, a da se radi o tome, bili bismo protiv. Ne radi se o zabrani, nego o regulaciji rada nedjeljom. Opcija izbora će biti, kada želite raditi, radite, i to će se platiti 100 posto više, odnosno u novi zakon upisat će se dvostruka satnica nedjeljom. To će značiti da od pet najvećih trgovačkih centara, jedan će biti zatvoren, ako se dogovore, a hoće. Što se tiče božićnih, novogodišnjih blagdana i turističke sezone tiče, mogu odlučiti da će raditi. Zakon je u dobrom smjeru i jedino će takav zakon koji omogućuje slobodu proći na Ustavnom sudu.

Premijer Plenković govorio je o stanju nacije dok je oporba bila na Antikorupcijskom vijeću. Vi inzistirate na transparentnosti, zašto Plenković onda nebi trebao doći na vijeće?

Šaketati se s Grmojom i Zekanovićem? Nije to razina. Da je oporba htjela napraviti posao, dali bi to na Odbor za pravosuđe, koji ima veći pravni kapacitet. Antikorupcijsko vijeće dobro je za oporbu, medijski je popraćeno, a ništa revolucionarno se ondje nije dogodilo, osim da je Grmoja dobio medijski prostor. Izbor gostiju na vijeću upućuje na to da nije cilj da se dobije rezultat, nego medijska eksponiranost.

Vladajući smatraju da se radi o nezakonitom radu vijeća, a šalju onamo Zekanovića, zašto?

Politički je ispravan to potez jer Zekanović ima osebujan stil rasprava i saborskih aktivnosti kao što ima i Grmoja. Duel je al pari, javnost se zabavlja, svi sretni i zadovoljni.

U redu je da tako bude kad se raspravljaju ozbiljne stvari poput sisačke rafinerije?

Zanimljivi gosti se pozovu, a nismo ništa saznali.

Kako? Mayer je rekao da je Uprava Ine dobila naputak kako je važno da se ne rade problemi oko memoranduma da se izvozi plin u Mađarsku zbog Schengena.

Kako mu je onda tako dugo trebalo da se makne iz Uprave, a nije ni dao ostavku?

Članovi Uprave su ondje da zastupaju Vladu.

Moralna odgovornost mora biti svejedno, daješ ostavku.

Jeste li o tome imali saznanje?

Ne, ovo sve skupa je trajalo zadnje dvije godine, u prošlom mandatu, ne znam što bih rekao na tu temu, lome se i stručna koplja je li trebalo rafineriju zadržati, što s radnim mjestima u Sisku, je li održiva bila, je li postojala alternativa.

Pa Vlada je trebala osmisliti alternativu za Sisak. Spominjala se bioenergana.

Dio stručne javnosti nije jedinstven. Iz današnje perspektive, trebao bih podržati priču da nam treba Ina, rafinerija. Prije par godina govorili smo da idemo na solare, vjetroelektrane, danas i Njemačka žali što je gasila nuklearne elektrane. Povijest će suditi.

Bi li se o tome trebalo na Odbor za pravosuđe?

Podržao bih tamo da se raspravi, ne znam je li kasno. Smatram da oporba treba biti jača i kad bi pametno razmišljala, na način "'ajmo ne trčati za lajkovima", onda bi to kod javnosti izazvalo ozbiljnije shvaćanje, ovako to izgleda "pozvali ste lopova da nam govori istinu u Saboru". Čuo sam takve komentare, i to je pucanje u nogu same oporbe. Ako žele nešto napraviti, ne bi trebali ići na opciju rušenja, nego na opciju alternative.

Od ovog "lopov" se ograđujem jer procesi još traju.

I ja, govorim samo da tako građani razmišljaju.

U koaliciji imate dva zastupnika, jednog s optužnicom, drugi je pod istragom, slični su problemi s USKOK-om. Koja je razlika?

Gotovo da je i nema. Shvaćam što želite reći.

Na centru se planira određeno okrupnjavanje, HSLS je tu, može li od toga nastati ozbiljna priča?

Kad smo s ulazili u koaliciju s HDZ-om, napravili smo to da se postigne stabilnost, da budemo faktor prema europskim integracijama. Mogu vam to usporediti s Bugarskom. Deset godina prije nas su ušli u EU, a sad će gledati kako mi ulazimo u Schengen jer su četiri puta imali izbore u nekoliko godina. Uz sve nedaće, premijer ima našu podršku i dobru odluku smo donijeli, možda ne za stranku, ali za Hrvatsku svakako. Pruža se sad prilika i za stranku, da idemo na sljedeće izbore s liberalnim blokom. S njima smo na sastancima, konferencijama jer liberali su na europskoj razini skupa, kod nas nije tako.

Hoće li netko s HSLS-om i HNS-om ako su vam suprotni stavovi?

Nisu, svi mi propagiramo slobodu izbora, slobodu tržišta, samo je pitanje u kojem si trenutku u kojoj strani, lijevo ili desno. U Europi je normalno da su liberali jezičac na vagi, ali ne zamjeram ni kolegi Puljku što misli da je koalicija nemoguća jer smo mi sad s HDZ-om. Uloga liberala je da bude brana da ne dođu na vlast radikalno desni ili lijevi, nije im uloga da budu u oporbi da drugi vode društvo u smjer koji je za liberale nemoguć. Puljku ništa ne zamjeram, ali ne znači da s njim nećemo na izbore na europskoj razini. Spremni smo podržati IDS i gospodina Flegu za novi mandat, razvijati suradnju na europskim izborima.

A parlamentarni?

Oni neće biti sigurno prije europskih, mislim da ćemo do kraja mandata izdržati. Prvo pitanje koje su mi postavili kad se formirala vlast bilo je je li mi jasno da većina od 76 neće duže od tri mjeseca. Potrajala je, evo, a važnija nam je politička stabilnost od priveremnih rejtinga. Klikovi mi nismo važni, nego u kojem smjeru ide politika. Nije najbolje, ali izvlačimo nemoguće.

U tijeku su veliki geotermalni projekti u Bjelovaru?

Osamsto milijuna kuna vrijedni, dolazi nam novac iz EU i najuspješniji smo već četiri godine u povlačenju. Smatram da bi se ideje iz Bjelovara mogle implementirati u cijeloj Hrvatskoj, primjerice, geotermalna energija je budućnost, imamo samo jednu elektranu u kojoj se proizvodi 120 milijuna kuna vrijedna struja, a imamo potencijal za barem stotinjak njih, čime bi Hrvatska energetski bila potpuno neovisna i kroz pet do šest godina bismo mogli to izgraditi. Riješili bismo tako i problem grijanja sjevera, samo da se zakonskim manevrima olakšaju ulaganja. Zalažem se za Zakon o geotermalnoj energiji, čime bi se geotermalna energija odvojila od ostalih energenata, tipa plina i nafte, mislim da bi se trebale olakšati tzv. ocjene o procjeni potreba izrada studija zaštita okoliša, mi za projekt magistralnog vodovoda čekamo 11 mjeseci, vidi nam projekt od 80 milijuna kuna. Imamo sad hiperinflaciju projekata, a birokratski aparat spor je u njihovoj obradi.

Je li se što pokrenulo u toj digitalizaciji, vidimo sad situaciju i s upisivanjem u sudski registar zbog promjene kuna u euro?

Vozačku sad možemo dobiti na adresu, što je nekad bilo nezamislivo, ali ima tu prostora, nas isto iznenadi koliko traje. Samo da se paralelno vode postupci, dok se čeka procjena da se radi glavni projekt i slično, bilo bi puno bolje. Realno, danas živimo u puno boljoj zemlji nego prije od pet godina, pa i što se korupcije tiče. Olakotna je okolnost da se i ministri mogu uhićivati, ne sjećam se da je toga bilo u vrijeme Sanadera.

