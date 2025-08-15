Hranić: Moćnici svijeta se poigravaju s malim narodima, ne može se nasilno oteti tuđe

Na Veliku Gospu brojni vjernici hodočaste u marijanska svetištima Slavonije i Baranje, a središnje misno slavlje u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu predvodio je nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić, rekavši kako uznemiruje što se moćnici ovog svijeta bahato poigravaju s malim narodima. "Srce mi je uznemireno zbog toga što moćnici ovog svijeta trguju te se bahato poigravaju s malim narodima. Tim više što smo kao zemlja i kao narod nedavno prošli kroz iskustvo kroz koje danas prolazi Ukrajina; i dok gledamo prijetvornost moćnika, kojima nije stalo toliko do nevinih ljudi što stradavaju, koliko do toga ne bi li pokupili Nobelovu nagradu za mir ili neko drugo svjetsko priznanje te pregovaraju o sudbini slabih i malih i to bez njih kao o svom posjedu", rekao je u propovijedi mons. Hranić.

Naglasio je kako današnja svetkovina Marijina uznesenja u nebesku slavu, poručuje ne samo da će završiti i rat u Ukrajini i u Gazi i u drugim dijelovima svijeta, nego da neće i da ne može vladati pravo jačega. Nadbiskup Hravnić rekao je i kako se ne može nasilno oteti tuđe i onda pregovarati o ustupcima s dijelovima otetoga. Dodao je kako će kad-tad ipak biti uspostavljen pravedan mir i zadovoljena pravda, da će nepravedne žrtve jednoga dana biti prepoznate kao heroji i mučenici; silnici će ostati praznih ruku i biti zbačeni s prijestolja, a uzvišeni će biti slabi i neznani.

Promatrajući zbivanja u svijetu ne treba upasti u klopku pesimizma, nego kao Marije otkrivati Boga No, ističe nadbiskup Hranić, promatrajući zbivanja u svijetu ne treba upasti u klopku pesimizma, nego poput Marije trebamo znati otkrivati Boga na djelu, jer on i danas kroz krotkost i malenost čini velike stvari. "Danas se ovdje snažimo u vjeri i vjernosti Božjoj riječi te u povjerenju u Boga, koji ne može i neće dopustiti pobjedu Zmaja nad Ženom, niti zla nad dobrom, te da posljednju riječ moraju imati dobrota, istina, čednost, poštenje, praštanje solidarnost i ljubav", poručio je đakovačko-osječki nadbiskup Hranić. Zaključio je kako nam 'na nebo Uznesena Marija' poručuje da će uskrsnuće sigurno doći. "Ne kaže nam kada, ali nas ohrabruje da ne posustanemo; jer i njezin nam primjer svjedoči da se do njega ne stiže bez strpljivosti i ustrajne borbe u vjernosti Božjoj riječi te pravdi i istini", poručio je Hranić.

Na misi u Aljmašu i ministar Anušuć: Mir u Ukrajini mora biti pravedan i održiv Središnjem misnom slavlju u aljmaškom marijanskom Svetištu nazočio je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anuši, a nadbiskupovu propovijed ocijenio je 'jasnom spominjući rat u Ukrajini i mogućnost mira koji bi se mogao dogoditi ovih dana'. "Ali ono što na neki način moramo naglašavati je to da mir mora biti pravedan i održiv mir, ključan za stalno zaustavljanje tog sukoba, a ne za njegovo zamrzavanje", naglasio je Anušić, Dodao je kako bi zamrzavanje sukoba moglo generirati isti takav sukob u nekom budućem vremenu.

Ponovio je da mir koji će se potpisati i koji će se, nada se dogovoriti, mora biti pravedan i održiv prvenstveno za ukrajinski narod. "Stav hrvatske Vlade je pravedan i održiv mir, a ono što mi nosimo kao iskustvo iz Domovinskog rata su jasna - da nije bilo pravednog i održivog mira i da nije bilo rješenja situacije u Domovinskom ratu ‘95. godine, vjerujete da i danas ne bi bio mira na ovom području", naglasio je ministar obrane Anušić, i sam sudionik Domovinskog rata kao maloljetni branitelj. Ocijenio je da će se i Ukrajini to dogoditi ako se ondje ne budu ispoštivale njihove granice i teritorijalni integritet. To je ključ cijele poruke i na tome stavu je hrvatska Vlada, poručio je Anušić.

Na upit što očekuje od pregovora Putina i Trumpa, Anušić je rekao da to što će se dogovoriti u ovom trenutku vjerojatno znaju samo Trump i Putin. Nadam se da neće biti ono što cijeli svijet sumnja a to je da će se rat pokušati dovršiti na štetu Ukrajine, kazao je dodajući da ukrajinski predsjednik Zelenski mora sudjelovati u tim pregovorima, i da se ne može dogovarati mir jedne zemlje a da njezin predstavnik nije u njima. Smatra da bi i Europa morala biti za tim stolom jer je i dosada bila uključena i u pomoć i sve ono što je bilo potrebno Ukrajini. "Naposljetku Europa je fizički prisutna uz Ukrajinu, kao što je Ukrajina fizički prisutna uz Europu i taj se mir, ako se izuzme Ukrajina, najviše tiče Europe", zaključio je ministar Anušić.