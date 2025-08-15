Nadbiskup Križić u Sinju: Marijanska svetišta duhovna vrela Hrvata

Nadbiskup splitsko - makarski Zlatko Križić predvodeći blagdansku misu na Veliku Gospu u Svetištu Gospe Sinjske istaknuo je da su marijanska svetišta duhovna vrela hrvatskog narod, te da Bog ne može napustiti čovjeka u patnji koji njemu vapi. "Bog nikada ne može napustiti čovjeka u patnji koji njemu vapi. Redovito je u patnji čovjeku najbliži. Naša osjetila to uvijek ne uspijevaju registrirati, pa zato Bogu prigovaramo. Vjerujem da se Bog na nas zbog toga puno ne ljuti jer zna da smo slabi ljudi," rekao je u propovijedi nadbiskup Križić.

Naglasio je kako su Marijanska svetišta duhovna vrela i duhovne oaze našem narodu. Nije samo narod dolazio Gospi Sinjskoj, nego je i Gospa išla sa svojim vjerničkim pukom "Naš narod je, kroz cijelu svoju povijest, najviše na tim mjestima hranio i jačao svoju vjeru, posebno u teškim životnim nevoljama koje su bile velika prijetnja da vjera oslabi ili se posve izgubi, i da narod završi u razočaranju i beznađu," poručio je nadbiskup Križić. Napomenuo je da bi se bez tih svetišta vjera u narodu 'podosta ohladila'.

Svetište Gospe Sinjske, dodao je, jedno je od najvećih svetišta u našoj domovini, koje je "stoljećima napajalo vjerničke duše našega puka, i ne samo puka iz ove regije nego i mnogo šire". "Nije samo narod dolazio Gospi Sinjskoj, nego je i Gospa išla sa svojim vjerničkim narodom, pratila ga na putu koji je često bio progonstvo, i bila zaštitnica u patnjama i tamama kojih je u povijesti našeg naroda bilo i previše", naglasio je nadbiskup Križić. "Marija nas nije nikada razočarala jer nije nikada razočarala Boga," poručio je. Kazao je kako je Marija nazvana i "Majkom boli" zbog iskustva patnje. "Ona razumije najbolje sve naše nevolje i nije nikada ravnodušna prema patnji svoje djece", dodao je mons. Križić.

U Sinj je stigla i skupina hodočasnika "Marijanski zavjet za Domovinu" koje je pokrenula istomena bratovština 2015., a ove godine po prvi puta nose moći blaženoga kardinal Alozija Stepinca s ispisanim njegovim geslom - "U tebe se, Gospodine, uzdam." Zavjetno hodočašće ‘Marijanski zavjet za Domovinu’, koje prolazi svim većim Marijanskim svetištima diljem Hrvatske, ove je godine krenulo iz Osijeka 14. lipnja, a završit će u Dubrovniku 27. kolovoza.

Prije središnje svete mise jutros je održana i blagdanska ophod procesija za Veliku Gospu u kojoj je sudjelovalo više desetaka tisuća vjernika. Procesija je krenula ispred crkve Gospe Sinjske, a sliku Čudotvorne Gospe Sinjske u procesiji su nosili naizmjence sinjski alkari, bogoslovi, časne sestre, predstavnici braniteljskih udruga i medicinske sestre. Proslavi velike gospe u Sinju počela je u četvrtak dvama misama - na tvrđavi i na Trgu Franje Tuđmana, te bdjenjem na tvrđavi, a nastavit će se će se u subotu misom zahvalnicom na tvrđavi i u nedjelju Posvetom djece Gospi Sinjskoj u Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske.