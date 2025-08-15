Proslava Velike Gospe u Žumberku: Naselje Pećno već 400 je godina posvećeno Bogorodici

Veliku Gospu Žumberčani su i ove godine obilježili u samom srcu Žumberka, u naselju Pećno, poznatom u povijesti kao jednom od prvih mjesta u koja su se naselili Žumberački uskoci u prvoj polovici 16. stoljeća. Župa Uspenija Presvete Bogorodice u Pećnom jedna je od najstarijih grkokatoličkih župa u Žumberku, a župna crkva sagrađena je 1824. godine. Slavlje je počelo svetom liturgijom koju je predvodio biskup križevački, mons. Milan Stipić, a nastavilo se uz cjelodnevno proštenje i druženje oko crkve.

Uz biskupa, liturgiju su služili još protojerej stavrofor o. Željko Pajić, o. Danijel Hranilović, ekonom Križevačke eparhije, domaći župnik Nenad Krajačić i vlč. Josip Knežević. Đakonsku službu služili su o. Antonije Pajić i o. Ante Jurković. Posluživali su grkokatolički bogoslovi. Za okrijepu je bila zadužena Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata.

Proslava Velike Gospe u žumberačkom naselju Pećno Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Pećno kao naselje posvećeno je Bogorodici već 400 godina, i svake godine na Veliku Gospu ovdje se okupljaju mještani ovog kraja, ali i oni koju su odavde rodom i porijeklom. Kroz godine ova crkva, ovaj hram, gorio je i bio razaran ali i dalje živi, svjedočio je i životu ljudi, njihovim patnjama, ali i radostima, krštenjima, vjenčanjima, sprovodima i svemu što čini jedan ljudski život, uz Božje prisustvo - rekao je mons. Stipić. Župnik, o. Nenad Krajačić, dodao je da proslava u Pećnom svake godine privlači sve veći broj vjernika te da će danas tijekom dana kroz naselje prodefilirati nekoliko stotina ljudi.

- U narednom periodu treba osigurati i zvonik crkve, tj. poduprijeti mu temelje, kako ne bi došlo do naginjanja odnosno propadanja - kaže o. Krajačić. Zvonik je, kako kaže o. Krajačić, prioritet, a nakon što se on osigura, obnovit će i cijelu crkvu, nadaju se da će crkva biti u potpunosti obnovljena do jubileja 250. obljetnice Križevačke eparhije 2027. godine. Nakon što je sagrađena crkva je zadnji put potpuno obnovljena u razdoblju od 1955. do 1958., dok je župama Pećno i Grabar upravljao župnik Ljubomir Kiril Ramač.