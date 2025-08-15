Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
FOTO/VIDEO Lavrov stigao u majici s natpisom, snimljen Putinov konvoj: Sati do povijesnog sastanka
VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj
FOTO Baza na Aljaski ima 800 zgrada i dvije piste, mnogi se pitaju zašto baš tamo? 'Ulazimo u novu eru'
Poslušaj
Prijavi grešku
Blagdan proslavili i grkokatolici

Proslava Velike Gospe u Žumberku: Naselje Pećno već 400 je godina posvećeno Bogorodici

Foto: Marin Matijević
1/17
Autor
Petra Balija
15.08.2025.
u 15:45

Pećno kao naselje posvećeno je Bogorodici već 400 godina, i svake godine na Veliku Gospu ovdje se okupljaju mještani ovog kraja, ali i oni koju su odavde rodom i porijeklom, rekao je biskup križevački, mons. Milan Stipić

Veliku Gospu Žumberčani su i ove godine obilježili u samom srcu Žumberka, u naselju Pećno, poznatom u povijesti kao jednom od prvih mjesta u koja su se naselili Žumberački uskoci u prvoj polovici 16. stoljeća. Župa Uspenija Presvete Bogorodice u Pećnom jedna je od najstarijih grkokatoličkih župa u Žumberku, a župna crkva sagrađena je 1824. godine. Slavlje je počelo svetom liturgijom koju je predvodio biskup križevački, mons. Milan Stipić, a nastavilo se uz cjelodnevno proštenje i druženje oko crkve. 

Uz biskupa, liturgiju su služili još protojerej stavrofor o. Željko Pajić, o. Danijel Hranilović, ekonom Križevačke eparhije, domaći župnik Nenad Krajačić i vlč. Josip Knežević. Đakonsku službu služili su o. Antonije Pajić i o. Ante Jurković. Posluživali su grkokatolički bogoslovi. Za okrijepu je bila zadužena Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata. 

Proslava Velike Gospe u žumberačkom naselju Pećno

– Pećno kao naselje posvećeno je Bogorodici već 400 godina, i svake godine na Veliku Gospu ovdje se okupljaju mještani ovog kraja, ali i oni koju su odavde rodom i porijeklom. Kroz godine ova crkva, ovaj hram, gorio je i bio razaran ali i dalje živi, svjedočio je i životu ljudi, njihovim patnjama, ali i radostima, krštenjima, vjenčanjima, sprovodima i svemu što čini jedan ljudski život, uz Božje prisustvo - rekao je mons. Stipić. Župnik, o. Nenad Krajačić, dodao je da proslava u Pećnom svake godine privlači sve veći broj vjernika te da će danas tijekom dana kroz naselje prodefilirati nekoliko stotina ljudi.

- U narednom periodu treba osigurati i zvonik crkve, tj. poduprijeti mu temelje, kako ne bi došlo do naginjanja odnosno propadanja - kaže o. Krajačić. Zvonik je, kako kaže o. Krajačić, prioritet, a nakon što se on osigura, obnovit će i cijelu crkvu, nadaju se da će crkva biti u potpunosti obnovljena do jubileja 250. obljetnice Križevačke eparhije 2027. godine. Nakon što je sagrađena crkva je zadnji put potpuno obnovljena u razdoblju od 1955. do 1958., dok je župama Pećno i Grabar upravljao župnik Ljubomir Kiril Ramač.

FOTO Molitve, kolone ljudi u procesijama i poneki štand sa sitnicama: Pogledajte kako se u Hrvatskoj slavi Velika Gospa
1/106
Ključne riječi
Pećno Nenad Krajačić Milan Stipić Velika Gospa Žumberak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još