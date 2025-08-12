HOS: Zaustavite zlouporabu našeg amblema i ZDS na stadionima

Trideset godina nakon konačne pobjede hrvatsko se domoljube kažnjava zbog pokliča, zbog nošenja simbola i oznaka pod kojima su naši očevi ginuli. Vukovar, Škabrnja, Dubrovnik, Šibenik, Kruševo, jesmo li kao narod brzo zaboravili kroz što smo sve prošli? Kakvu poruku šaljemo novim generacijama?

Ako nama nije do proslave naših pobjeda, ako nama nije stalo do spomena našim žrtvama, ako nama trobojnica ništa ne predstavlja, kako očekivati od njih da nešto znaju o Domovinskom ratu? Većini 'hrvatskih' medija i političara te raznoraznim udrugama takav scenarij bi najviše i odgovarao, ali zato smo mi tu da to spriječimo...

Osuda podizanja desne ruke

Ovom proglasu Torcide, navijačke skupine splitskog Hajduka, kojim su pozvali na mimohod navijača na Dan pobjede 5. kolovoza, odazvali su se mnogi, no onima u čije ime su istupili, prikazana ikonografija, najblaže rečeno, nije dobro sjela. Riječ je o veteranima Domovinskog rata, točnije, krovnim braniteljskim udrugama - a riječ je o Zboru udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, kao i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata - kojima se u priopćenju svojim stavom i mišljenjem pridružio i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata dr. sc. Ante Nazor.

Ističu da ih je "duboko ražalostilo i zabrinulo" što mimohod nije predvodila državna zastava kakva je 5. kolovoza 1995. podignuta na kninskoj tvrđavi, niti obilježja 4. i 7. gardijske brigade te drugih postrojbi HV-a, HVO-a i specijalne policije koje su sudjelovale u oslobađanju grada".

Umjesto toga, na čelu kolone bila je zastava HOS-a, za koju navode da se posljednjih godina u dijelu javnosti promovira nerazmjerno njezinoj ulozi u Domovinskom ratu. "Kao što nije utemeljeno negirati sudjelovanje postrojbi HOS-a u obrani Hrvatske, nema razloga ni preuveličavati njihovu ulogu", napominje se u priopćenju.

Neutemeljeno favoriziranje jedne postrojbe, upozoravaju potpisnici, može izazvati duboke društvene podjele i imati "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske". Osudili su i podizanje desne ruke, veličanje totalitarnih režima i poručili da "u tome nema ništa ljudsko" te pozvali na zaustavljanje daljnjeg falsificiranja povijesti.

"Hrvatsku slobodu, demokraciju i međunarodno priznanje nisu izborili ni ustaški ni komunistički režimi, nego pobjedonosna Oluja i demokratske snage Republike Hrvatske", istakli su veterani. Dvojica predsjednika dvaju krovnih udruga potom su u razgovoru za Večernji list detaljnije pojasnili svoju motivaciju za ovaj, prilično neočekivan, apel hrvatskoj javnosti.

– Ne želim ustašizaciju Domovinskog rata, kao ni rehabilitaciju komunističkog antifašizma i pojavu četništva. Poštujem pripadnike HOS-a i uvijek ću biti za svoj dom i domovinu spreman, ali su i druge postrojbe Specijalne policije i gardijskih brigada branile i oslobodile Hrvatsku zajedno, i očekujem da honoriramo zasluge svih postrojba – kaže Zoran Maras, predsjednik Udruge specijalne policije.

Za komentar smo zamolili i Sinišu Trohu, predsjednika svih udruga gardijskih postrojbi.

– Zna se kada je počeo Domovinski rat, i zna se tko je izborio slobodu: hrvatski vojnici i specijalci, a zna se i kada: 1991. godine, a ne 1941. ni 1945. godine. Kad hrvatski vojnik padne u boju, prvo se podiže hrvatska zastava, pa tek onda vojnik, za hrvatsku zastavu sam se borio. Poznato je što je predsjednik Tuđman učinio s HOS-om – podsjeća Siniša Troha.

Zanimljivo, Borislav Barišić, predsjednik Saveza udruga HOS-a već je na početku razgovora kazao kako se u potpunosti slaže sa suborcima, dajući do znanja kako među njima nema zle krvi. Još je jednom podsjetio kako veterani HOS-a već godinama ističu obilježja koja u svome grbu sadrže i pozdrav "Za dom spremni", uredno registrirana pri Uredu državne uprave.

– Nisam ni najmanje zatečen stavom naših suboraca, već dugo upozoravam što će se dogoditi, da će se našim legitimnim pozdravom početi "hraniti" i lijevi i ultradesni, koristeći ga u dnevnopolitičke svrhe. Često sam govorio da se zastave HOS-a i neka obilježja jako zlorabe, i o tome sam pričao sa suborcima iz moje i drugih postrojbi, da će se nama roditi problem jer će ispasti da je jedini u Domovinskom ratu sudjelovao HOS.

Ne dam stvarati razliku između branitelja, svi smo dali svoj obol. Pokušavao sam i ranije nešto napraviti da se zaštite naša obilježja, da ne može svatko štampati majicu i zastavu HOS-a jer bi se trebalo znati tko to jedini može, ali mi tu ne možemo ništa. Mojim suborcima iz garde i specijalne policije je vjerojatno prekipjelo zato što ljudi koji nisu bili u HOS-a, ljudi koji se nisu čak ni rodili kad smo ratovali, mašu zastavama HOS-a i dižu desnu ruku, koju mi nismo dizali ni 1991. godine. Imali smo amblem kakav je bio, a on je najviše smetao našim neprijateljima u to doba kad nismo imali oružja, mogli smo barem tako probati napraviti neku psihozu među četnicima i ostalima.

Nisam za to da ljudi koji nemaju veze s HOS-om propagiraju, promoviraju i zlorabe naše insignije za svoj neki osobni probitak ili iz nekog revolta, niti sam za to da se taj pozdrav uzvikuje na stadionima – zaključio je Borislav Barišić.

Lekcije po nalogu vlasti?

Naposljetku, svoj stav o ovoj temi izrazio je i zastupnik Mosta Miro Bulj. – Torcida i navijači su bili pod zastavom HOS-a jer se ona najviše napada i iz čistog bunta, a ne jer smatraju da je zasluga HOS-a veća od zasluga ostalih brigada. Svi znaju koje su brigade sudjelovale u Oluji. Čitam Jandrokovićeve izjave i vidim ovo priopćenje udruga i Nazora pa mi se čini da Plenković povlači ručnu jer bi ovo buđenje naroda moglo ugroziti komunističku mladunčad koja vodi HDZ i koja je izdala sve vrijednosti o kojima pjeva Thompson. Zato, nemojte suborci iz udruga držati lekcije hrvatskoj mladosti, posebno ne po nalogu vlasti. Nadam se da to nije slučaj – poručio je Miro Bulj.