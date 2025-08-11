Naši Portali
ŠTO SE DOGAĐALO IZBJEGLIM KRAJIŠKIM SRBIMA

Izbjeglice iz Oluje u Srbiji je dočekala prisilna mobilizacija

Autor
Renata Rašović
11.08.2025.
u 13:42

Arkan ih je u Erdutu mučio i vrijeđao kao 'izdajnike srpstva'.

Da 1991. nismo išli Hrvate napadati tenkovima, ne bismo 1995. bježali na traktorima. Oluje nikada ne bi bilo i svi bi izbjeglice živjeli i dalje na svojim imanjima u Hrvatskoj da ih nisu "oslobađali" Milošević, Šešelj i Vučić, s granicom Karlobag – Ogulin – Karlovac – Virovitica... Ključni su to naglasci teksta koji se proteklih dana širi društvenim mrežama, čiji je autor stanoviti Veljko Mladenović, prema tonu i sadržaju pisma sudeći, svjedok dramatičnih događaja u presudnim danima Domovinskog rata – s one strane granice.

Osamljen je to glas koji dopire iz susjedne Srbije, koja proteklih dana obilježava Dan sjećanja na stradanje srpskog stanovništva u hrvatskoj operaciji Oluja, pod egidom "Oluja je pogrom". U gomili izrečenih neistina srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću "omaknulo" se i nešto što to nije, kada se ispričao izbjeglima iz Hrvatske "što ih tada nismo dočekali kako priliči". Iznenađujuće, jer koliko se u Hrvatskoj o tome gotovo ništa ne zna, toliko su te činjenice u Srbiji bile i ostale tabu-tema.

