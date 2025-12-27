Za rat je potrebno huškati proletere jedne na druge da se ne ujedine protiv kapitalističkih elita

Katarina Peović je glas koji u ovom trenutku nedostaje hrvatskom Saboru. To nije konstatacija političkog fana, nego analitička činjenica koja se lako može argumentirati. I da ne bude zabune, ona ne nedostaje zbog političke ravnoteže, nego zbog političkih ideja. Sviđale se njezine ideje nekome ili ne, smisao onoga za što se zalaže svakako će dobiti potvrdu u vrlo skoroj budućnosti. No, hoće li tada za mnogo toga biti prekasno?



Ako fašizam definiramo kao institucionalizirano nasilje, u kojoj je fazi onda hrvatsko društvo i jesmo li zakasnili s prevencijom?



Danas je do te mjere izbrisana granica fašizma i antifašizma, da desničari na društvenim mrežama ostavljaju komentare tipa "antifašizam je najveći fašizam". Ali nije takva mentalna gimnastika došla sama od sebe niti se stvorila u glavama pojedinaca, pa se kao kuga proširila društvom. Izjednačavanje fašizma i antifašizma došlo je od samog političkog vrha i pritom ne mislim samo na hrvatski politički vrh već i na Europsku uniju u kojoj rigidna desnica uspijeva nametnuti svoje crnilo. Opasni revizionizam ima svoju funkciju i dok ne shvatimo koja je motivacija, nećemo razumjeti zašto se fašizam pojavljuje niti ćemo ga uspjeti spriječiti, ponovno. Ovaj puta može biti kobno. Kao i s prvom pojavom fašizma, tako je i s drugom. Fašizam je pokušaj elita da zadrže status quo, nastave business as usual, da još jednu krizu kapitalizma "rješavaju" ratom. A za rat je potrebno huškati proletere jedne na druge, da se proleteri ne bi ujedinili protiv pravih neprijatelja – kapitalističkih elita. Dokle god elite uspijevaju huškati radničku klasu protiv migranata, LGBT osoba, nacionalnih manjina, komunista, humanista općenito, dotle se proleteri neće ujediniti protiv onih gore.