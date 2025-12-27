Uhićen vozač koji je u Križevcima na zebri teško ozlijedio pješakinju i pobjegao

Koprivničko-križevačka policija pronašla je vozilo i uhitila 32-godišnjeg vozača koji je u srijedu u Križevcima na pješačkom prijelazu udario u 64-godišnju pješakinju teško je ozlijedivši nakon čega je napustio mjesto nesreće bez da joj je pružio pomoć. Vozač sa šireg križevačkog područja uhićen je u petak te će zbog sumnje u kaznena djela izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći biti prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija u subotu nakon kriminalističkog istraživanja.

Utvrđeno je da je u srijedu oko 16,20 u Križevcima, u Ulici kralja Tomislava, vozio osobni automobil koprivničkih oznaka te se obilježenom pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom pa je na pješačkom prijelazu udario u 64-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik.



Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je vozilom napustio mjesto događaja, a da pješakinji koja je u prometnoj nesreći zadobila teške tjelesne ozljede, nije pružio pomoć iako je to mogao bez veće opasnosti za sebe ili druge osobe, kažu u policiji.