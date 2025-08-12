Veteranske udruge osudile veličanje HOS-ove zastave: 'Pa ta postrojba nije ni bila u Oluji'

Veteranske udruge i ravnatelj HMDCDR-a Ante Nazor izrazili su u utorak zabrinutost zbog toga što je mimohod navijača u Kninu održan bez službene državne zastave, uz isticanje HOS-a i umanjivanje uloge drugih postrojbi, te osudili podizanje desne ruke i veličanje totalitarnih režima.

U priopćenju, koje potpisuju Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) Ante Nazor, navodi se da podržavaju zajedništvo navijačkih skupina koje su 5. kolovoza odale počast vojno-redarstvenoj operaciji “Oluja”. Ipak, ističu da ih je "duboko ražalostilo i zabrinulo" što mimohod nije predvodila državna zastava kakva je 5. kolovoza 1995. podignuta na kninskoj tvrđavi, niti obilježja 4. i 7. gardijske brigade te drugih postrojbi HV-a, HVO-a i specijalne policije koje su sudjelovale u oslobađanju grada".

Umjesto toga, na čelu kolone bila je zastava HOS-a, za koju navode da se posljednjih godina u dijelu javnosti promovira nerazmjerno njezinoj ulozi u Domovinskom ratu. "Kao što nije utemeljeno negirati sudjelovanje postrojbi HOS-a u obrani Hrvatske, nema razloga ni preuveličavati njihovu ulogu", napominje se u priopćenju.

Neutemeljeno favoriziranje jedne postrojbe, upozoravaju potpisnici, može izazvati duboke društvene podjele i imati "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske". Osudili su i podizanje desne ruke te veličanje totalitarnih režima, poručivši da "u tome nema ništa ljudsko". Ističu kako se ne odriču nijedne hrvatske postrojbe koja je časno sudjelovala u Domovinskom ratu i protive se zabrani znakovlja bilo koje od njih, no poručuju da obilježavanja ratnih događaja moraju ostati u okvirima demokratskih i slobodarskih vrijednosti, uz državnu zastavu kao središnji simbol pobjede i slobode.

"Hrvatsku slobodu, demokraciju i međunarodno priznanje nisu izborili ni ustaški ni komunistički režimi, nego pobjedonosna 'Oluja' i demokratske snage Republike Hrvatske”, naglašavaju u priopćenju. Organizatore budućih navijačkih mimohoda pozvali su na suradnju kako bi se spriječilo, kako naglašavaju, daljnje falsificiranje povijesti i osiguralo dostojanstveno obilježavanje najveće hrvatske vojne pobjede.