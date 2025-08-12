Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NA MIMOHODU U KNINU

Veteranske udruge osudile veličanje HOS-ove zastave: 'Pa ta postrojba nije ni bila u Oluji'

Sinj: Miro Bulj fotografirao se s obozavateljima Thompsona
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
12.08.2025.
u 12:37

Neutemeljeno favoriziranje jedne postrojbe, upozoravaju potpisnici, može izazvati duboke društvene podjele i imati "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske".

Veteranske udruge i ravnatelj HMDCDR-a Ante Nazor izrazili su u utorak zabrinutost zbog toga što je mimohod navijača u Kninu održan bez službene državne zastave, uz isticanje HOS-a i umanjivanje uloge drugih postrojbi, te osudili podizanje desne ruke i veličanje totalitarnih režima.

U priopćenju, koje potpisuju Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) Ante Nazor, navodi se da podržavaju zajedništvo navijačkih skupina koje su 5. kolovoza odale počast vojno-redarstvenoj operaciji “Oluja”. Ipak, ističu da ih je "duboko ražalostilo i zabrinulo" što mimohod nije predvodila državna zastava kakva je 5. kolovoza 1995. podignuta na kninskoj tvrđavi, niti obilježja 4. i 7. gardijske brigade te drugih postrojbi HV-a, HVO-a i specijalne policije koje su sudjelovale u oslobađanju grada".

Umjesto toga, na čelu kolone bila je zastava HOS-a, za koju navode da se posljednjih godina u dijelu javnosti promovira nerazmjerno njezinoj ulozi u Domovinskom ratu. "Kao što nije utemeljeno negirati sudjelovanje postrojbi HOS-a u obrani Hrvatske, nema razloga ni preuveličavati njihovu ulogu", napominje se u priopćenju.

Neutemeljeno favoriziranje jedne postrojbe, upozoravaju potpisnici, može izazvati duboke društvene podjele i imati "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske". Osudili su i podizanje desne ruke te veličanje totalitarnih režima, poručivši da "u tome nema ništa ljudsko". Ističu kako se ne odriču nijedne hrvatske postrojbe koja je časno sudjelovala u Domovinskom ratu i protive se zabrani znakovlja bilo koje od njih, no poručuju da obilježavanja ratnih događaja moraju ostati u okvirima demokratskih i slobodarskih vrijednosti, uz državnu zastavu kao središnji simbol pobjede i slobode.

"Hrvatsku slobodu, demokraciju i međunarodno priznanje nisu izborili ni ustaški ni komunistički režimi, nego pobjedonosna 'Oluja' i demokratske snage Republike Hrvatske”, naglašavaju u priopćenju. Organizatore budućih navijačkih mimohoda pozvali su na suradnju kako bi se spriječilo, kako naglašavaju, daljnje falsificiranje povijesti i osiguralo dostojanstveno obilježavanje najveće hrvatske vojne pobjede.

Ključne riječi
HOS branitelji Knin

Komentara 7

Pogledaj Sve
DJ
djontra
12:43 12.08.2025.

Jesu li i ovi branitelji mrzitelji svega hrvatskog i komunjare? Što kažu komentatori VL-a?

JO
JovanC
13:06 12.08.2025.

Kako duboka drazava rovari....zapamtite, orit ce se jos glasnije, orit ce se svugdje na svakoj proslavi, na svakom stadionu, u svakoj dvorani....vikat ce sve mladje generacije. Glasna manjina nama zeli odredjivat norme....e necete....

GL
glištun
12:47 12.08.2025.

Konačno netko sa činjenicama i zdravim razumom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još