NAJVEĆI RIZIK ZA ZDRAVLJE

Zrak najčešće onečišćen lebdećim česticama u ovim gradovima

Gusta magla nad Zagrebom, glavni grad je jutros u crvenoj zoni zbog zagađenog zraka
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
27.12.2025.
u 15:37

Poboljšanja kvalitete zraka nisu dovoljno brza, upozorava Ministarstvo zaštite okoliša

U Hrvatskoj je najzastupljenije onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje. Tijekom 2024. godine prekoračenja graničnih vrijednosti zabilježena su u aglomeraciji Zagreb te u industrijskim zonama Siska, Slavonskog Broda i Kutine, ponajviše u hladnijem dijelu godine zbog utjecaja kućnih ložišta i prometa. U istim područjima zabilježena su i prekoračenja benzo(a)pirena, čiji su izvori emisija jednaki kao i kod lebdećih čestica. Prekoračenja ciljne vrijednosti za prizemni ozon evidentirana su u aglomeracijama Zagreb, Rijeka i Split te zonama Istra i Dalmacija, dok je prag obavješćivanja prekoračen jednom u Velikoj Gorici i Desiniću.

U priobalju prekoračenja nisu zabilježena, što se djelomično pripisuje klimatološkim razlikama, navodi se u najnovijem izvješću o kvaliteti zraka koje je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izradilo za prošlu godinu. Onečišćenje zraka smatra se najvećim rizikom za zdravlje ljudi kada je riječ o okolišnim temama jer uzrokuje kardiovaskularne i respiratorne bolesti, smanjuje se kvaliteta života i dolazi do smrtnih slučajeva. "Promatrajući razdoblje od 2013. do 2023. godine, uočava se postupno poboljšanje kvalitete zraka i sukladnost s ciljevima zaštite okoliša, iako su prekoračenja PM10, PM2,5, benzo(a)pirena i ozona i dalje prisutna.

Trend razina onečišćenosti srednjih godišnjih vrijednosti i broja dana s prekoračenjem granične vrijednosti za lebdeće čestice PM10 u 2024. godini u skladu je s vrijednostima zabilježenima tijekom prethodnog desetljeća, osim 2022. i 2023. godine kada je zabilježen blagi pad. Trend razina onečišćenosti srednje godišnje vrijednosti za dušikov dioksid prikazuje oscilacije srednje godišnje vrijednosti tijekom godina, no uglavnom su ispod propisane granične vrijednosti, osim u Zagrebu, gdje je srednja godišnja vrijednost u pojedinim godinama prekoračivala graničnu vrijednost", navodi se u izvješću. Poboljšanja kvalitete zraka nisu dovoljno brza, pa su, zaključuje se, potrebni dodatni napori i učinkovitije, ciljanije mjere, s posebnim naglaskom na glavne izvore onečišćenja. 
Stiže nam ledena zima kakvu dugo nismo vidjeli? Europa na udaru klimatskog fenomena, evo kada stiže zahlađenje
Ključne riječi
Kutina Sisak Zagreb zrak zagađenje

