Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VREMENSKA PROGNOZA

Jutra na kontinentu u minusu, na moru i dalje ugodno. Ovako će izgledati početak posljednjeg tjedna u 2025.

Zagreb: Blagdanska svakodnevica u središtu grada
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.12.2025.
u 07:43

Temperatura zraka danas će u unutrašnjosti biti uglavnom između 2 i 7 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najviša dnevna temperatura biti od 10 do 15 °C

Danas se Primorskoj Hrvatskoj očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti zemlje bit će prolazno više oblaka, a ujutro su moguća i manja zamućenja u obliku magle, osobito u nizinskim područjima, javlja DHMZ.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će na istoku povremeno biti i jakih udara vjetra. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, uz mogućnost olujnih udara, a još ujutro bit će prisutan i sjeverozapadni vjetar, posebice na otocima.

Temperatura zraka danas će u unutrašnjosti biti uglavnom između 2 i 7 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najviša dnevna temperatura biti od 10 do 15 °C.

Sutra se očekuje sunčano vrijeme, uz mogućnost kratkotrajne jutarnje magle u unutrašnjosti. Vjetar će biti uglavnom slab, a na moru će se umjerena bura i sjeverac okrenuti na sjeverozapadnjak i postupno oslabiti. Jutarnja temperatura bit će niža, između -7 i -2 °C u unutrašnjosti, dok će na moru biti između 2 i 7 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 5 i 8 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu između 11 i 16 °C.

Ledeni početak 2026.: U Europu stiže polarni udar, a Hrvatsku će zahvatiti prava zima
Ključne riječi
dhmz vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!