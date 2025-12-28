Jutra na kontinentu u minusu, na moru i dalje ugodno. Ovako će izgledati početak posljednjeg tjedna u 2025.

Danas se Primorskoj Hrvatskoj očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti zemlje bit će prolazno više oblaka, a ujutro su moguća i manja zamućenja u obliku magle, osobito u nizinskim područjima, javlja DHMZ.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će na istoku povremeno biti i jakih udara vjetra. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, uz mogućnost olujnih udara, a još ujutro bit će prisutan i sjeverozapadni vjetar, posebice na otocima.

Temperatura zraka danas će u unutrašnjosti biti uglavnom između 2 i 7 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najviša dnevna temperatura biti od 10 do 15 °C.

Sutra se očekuje sunčano vrijeme, uz mogućnost kratkotrajne jutarnje magle u unutrašnjosti. Vjetar će biti uglavnom slab, a na moru će se umjerena bura i sjeverac okrenuti na sjeverozapadnjak i postupno oslabiti. Jutarnja temperatura bit će niža, između -7 i -2 °C u unutrašnjosti, dok će na moru biti između 2 i 7 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 5 i 8 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu između 11 i 16 °C.