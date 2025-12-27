Naši Portali
GLOBALNA NEIZVJESNOST

Recesija više nije 'scenarij', stiže godina u kojoj se prestaje lagati

Autor
Valentina Wiesner
27.12.2025.
u 14:48

Potražnja, osobito industrijska, rast će samo u slučaju rata

Ako postoji jedna riječ koja precizno opisuje globalnu ekonomiju uoči 2026., onda to nije "usporavanje", "meko prizemljenje" ni "prilagodba", nego laž. Sustavna, institucionalna i politički organizirana laž da je postojeći ekonomski poredak i dalje održiv, da se problemi mogu rješavati parcijalno i da cijena dosadašnjih odluka neće doći na naplatu istodobno. Upravo je to temeljna zabluda kasne faze ovog ciklusa – uvjerenje da se može kupovati vrijeme bez plaćanja kamata. U 2026. godinu ulazimo s rekordnom razinom globalne neizvjesnosti, istodobno ekonomske, geopolitičke, demografske i institucionalne. Ono što se u javnosti opisuje kao "usporavanje" ili "korekcija" u stvarnosti je strukturna završnica dugog razdoblja rasta temeljenog na dugu, jeftinom novcu i političkom odgađanju realnih troškova. – U ekonomiji vlada maksimalna neizvjesnost, demografija negativno utječe na osobnu potrošnju i buduće penzije, EU i Kina rješenje vide u ratu s Rusijom i Tajvanom, što je jeftini populizam koji bi se na kraju mogao platiti krvlju, a tu su i socijalni nemiri, nove tehnologije i umjetna inteligencija koji ugrožavaju radna mjesta. U sljedećoj je godini globalna ekonomija na dobrom putu – prema globalnoj recesiji – najavljuje Nenad Rančić, redoviti profesor na katedri ekonomskih politika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ključne riječi
Rusija inflacija Njemačka Željko Lovrinčević Nova godina globalna ekonomija Nenad Rančić

OS
Ostrež
15:09 27.12.2025.

Komunjare nikad ne prestaju lagati

GA
galico
15:17 27.12.2025.

Već sada smo u recesiji koja samo ima drugu manifestaciju a to je inflacija

CR
Croatiadobola
15:02 27.12.2025.

Kad se.počne snazno proizvoditi oružje, kada se ulaze u obranu i vojne kapacitete tada nema recesije......

