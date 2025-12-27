Recesija više nije 'scenarij', stiže godina u kojoj se prestaje lagati

Ako postoji jedna riječ koja precizno opisuje globalnu ekonomiju uoči 2026., onda to nije "usporavanje", "meko prizemljenje" ni "prilagodba", nego laž. Sustavna, institucionalna i politički organizirana laž da je postojeći ekonomski poredak i dalje održiv, da se problemi mogu rješavati parcijalno i da cijena dosadašnjih odluka neće doći na naplatu istodobno. Upravo je to temeljna zabluda kasne faze ovog ciklusa – uvjerenje da se može kupovati vrijeme bez plaćanja kamata. U 2026. godinu ulazimo s rekordnom razinom globalne neizvjesnosti, istodobno ekonomske, geopolitičke, demografske i institucionalne. Ono što se u javnosti opisuje kao "usporavanje" ili "korekcija" u stvarnosti je strukturna završnica dugog razdoblja rasta temeljenog na dugu, jeftinom novcu i političkom odgađanju realnih troškova. – U ekonomiji vlada maksimalna neizvjesnost, demografija negativno utječe na osobnu potrošnju i buduće penzije, EU i Kina rješenje vide u ratu s Rusijom i Tajvanom, što je jeftini populizam koji bi se na kraju mogao platiti krvlju, a tu su i socijalni nemiri, nove tehnologije i umjetna inteligencija koji ugrožavaju radna mjesta. U sljedećoj je godini globalna ekonomija na dobrom putu – prema globalnoj recesiji – najavljuje Nenad Rančić, redoviti profesor na katedri ekonomskih politika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.