Svećenici jasno osuđuju abortus kao ubojstvo, ali šute o vojnom roku u kojem mladi uče ubijati druge ljude

Ana Raffai hrvatska je teologinja i mirovna aktivistica čiji su znanstveni rad i javno djelovanje usmjereni na pitanja rata i mira, nasilja, traume, pomirenja, rodne pravde te odgovornosti religija u postkonfliktnim društvima. Dugogodišnja je suradnica i aktivna sudionica mirovnih inicijativa, civilnog društva i obrazovnih programa koji se bave suočavanjem s prošlošću, izgradnjom povjerenja i nenasilnim rješavanjem sukoba. Njezin rad nadilazi akademske okvire i ima vidljiv utjecaj u javnom prostoru, gdje zagovara mirovnu, uključivu i emancipatorsku ulogu religije – ne kao čuvarice identitetskih granica, nego kao saveznice pravde, dostojanstva i solidarnosti.
