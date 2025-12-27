Naši Portali
TEOLOGINJA I AKTIVISTICA ANA RAFFAI

Svećenici jasno osuđuju abortus kao ubojstvo, ali šute o vojnom roku u kojem mladi uče ubijati druge ljude

Autor
Branimir Pofuk
27.12.2025.
u 20:44

Njezin rad nadilazi akademske okvire i ima vidljiv utjecaj u javnom prostoru, gdje zagovara mirovnu, uključivu i emancipatorsku ulogu religije – ne kao čuvarice identitetskih granica, nego kao saveznice pravde, dostojanstva i solidarnosti

Ana Raffai hrvatska je teologinja i mirovna aktivistica čiji su znanstveni rad i javno djelovanje usmjereni na pitanja rata i mira, nasilja, traume, pomirenja, rodne pravde te odgovornosti religija u postkonfliktnim društvima. Dugogodišnja je suradnica i aktivna sudionica mirovnih inicijativa, civilnog društva i obrazovnih programa koji se bave suočavanjem s prošlošću, izgradnjom povjerenja i nenasilnim rješavanjem sukoba. Njezin rad nadilazi akademske okvire i ima vidljiv utjecaj u javnom prostoru, gdje zagovara mirovnu, uključivu i emancipatorsku ulogu religije – ne kao čuvarice identitetskih granica, nego kao saveznice pravde, dostojanstva i solidarnosti.

Ključne riječi
abortus vojni rok teologinja intervju Ana Raffai

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
21:10 27.12.2025.

Uče braniti svoje najmilije, to je tako i predviđeno u kršćanskoj vjeri. Ljevičari koji su ostavili krvavi trag sa rijekama krvi i koji su ponosno služili vojni rok i obranu i zaštitu nam sada pametuju što je moralno a što ne.

AN
Anteo
21:37 27.12.2025.

Zašto se tako ne raspravlja o židovskoj vjeri? Zašto nema nikad takvih naslova.

Avatar quo_vadis
quo_vadis
21:19 27.12.2025.

pročitaš naslov i ne možeš vjerovat,kakve provalije imaju utjecaj na javno mijenje...

