Povjesničar o Thompsonu, ZDS-u i HOS-u: Ovakvim tekstovima gurate mlade prema ekstremizmu

Nakon što su se u javnosti ponovno pojavile rasprave o pozdravu ZDS, znakovlju HOS-a i koncertu Marka Perkovića Thompsona u Sinju, oglasio se povjesničar Ivan Tepeš. U svom komentaru osvrnuo se na, kako tvrdi, učestalo "izvlačenje iz konteksta" povijesnih događaja i govora, posebno onih prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. U nastavku prenosimo njegov komentar u cijelosti:

"Svaki puta kada se piše i reagira na koncert Thompsona, upotrebu znakovlja HOS-a, uzvikivanje pozdrava Za dom spremni, pa i pjevanje ustaških pjesama izvlače se Tuđmanovi govori i intervjui s početka 1990-ih godina te se na osnovu toga rade poučni tekstovi. Izvlačenjem iz konteksta takvih govora i intervjua samo se stvara dodatni kaos i potpuno se promašuje poanta koja se eventualno tim tekstovima željela postići, što je u potpunosti krivo i što je u slučaju Tuđmanovog govora u Sinju 1990. godine, no krenimo redom:

1. Odjednom više nije sporno što je Tuđman na tom skupu govorio pred šahovnicom s prvim bijelim poljem. Sad mlade još više zbunjujete je li to je ili nije ustaški grb? Odlučite se više.

2. Tuđman je u Drugom svjetskom ratu bio partizan i komunist i normalno da je bio protivnik NDH, što znaju i ptice na grani.

3. Tuđman, a i svi bivši ustaše u emigraciji (o čemu postoje stotine njihovih novinskih članaka kroz 45 emigrantskih godina ) bili su svjesni da se javnim pozivanjem na NDH ne može krenuti u nikakav projekt hrvatske emancipacije unutar ili izvan Jugoslavije, pogotovo uz jaki srpski lobi i jugoslavensku diplomaciju, koji su pokušaj stvaranja bilo kakve samostalne države izjednačavali sa NDH. Da je Tuđman kojim slučajem i drugačije mislio, nije bio toliko glup da bi to na glas govorio, pogotovo 1990., dok je Hrvatska još uvijek bila duboko u sklopu Jugoslavije. Referendum o neovisnosti je došao tek 1991.

4. Jeste li se ikad zapitali je li to Tuđman možda radio iz taktičkih razloga svjestan svega gore navedenog, dok je s druge strane tolerirao ustaške sentimente u samom narodu. Prvo zbog svoje politike pomirbe hrvatskoga naroda između djece ustaša i partizana. Zatim je to tolerirao kad je 1991. krenula otvorena velikosrpska agresija predvođena s JNA i zvijezdom petokrakom, nakon čega se jednom dijelu naroda logičnim učinio otpor upotrebljavajući simbole onih koji su se u Drugom svjetskom ratu borili protiv te vojske i petokrake, a to su bili ustaše.

5. I upravo vi pridonosite atmosferi povećane upotrebe ustaških simbola među pojedinim grupama mladih, pogotovo nogometnih navijača, koji to koriste kao izraz bunta protiv političkog establishmenta i društvenih elita među koje svrstavaju i novinare, između ostalog i zbog ovakvih nerazumnih tekstova van svakog konteksta. Za razliku od takvih pojava, velika većina mladih koriste obilježja iz Domovinskog rata, pa i oznake postrojbi kao što je HOS, koji vama očito smeta, a ovakvim vašim djelovanjem i tu većinu ćete polako okrenuti prema ekstremu. Zato predlažem određenim novinarima da stanete na loptu i povijest prepustite profesionalnim povjesničarima jer je to ozbiljna struka. U suprotnom ovakvim kvazipovijesnim tekstovima o događajima izvučenim iz svakog konteksta stvarate još veći bunt.

4. I posljednje, a ne manje važno - kakve veze ima Domovinski rat sa NDH, prestanite više. Niste se maknuli iz 1989. kada je sve što je bilo hrvatsko proglašavali ustaškim."