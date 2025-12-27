Gledajte '240 sekundi' 24sata: Masovni ruski 'udar' raketama na Kijev. 'Ostali smo bez struje'

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
sjajno!
Što se sve nosilo na zagrebačkoj špici ove godine? U galeriji donosimo pregled najboljih street style izdanja
DOBRO JE ZNATI
Kompost ne trpi sve: Ovih 6 namirnica i otpada pretvaraju 'crno zlato' u smrdljivu katastrofu
Video sadržaj
60
'DOBIO SAM PO PRSTIMA'
Slavni Hrvat poslao jasan ultimatum zbog Thompsona: 'Ako on ne bude došao, neće ni jedan igrač!'
Promet i razvoj
Jedan od najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj bilježi rekordna ulaganja u cestovnu infrastrukturu
Kakav hit