OPLEO PO X-U

Tadić traži hitnu smjenu Picule: 'Hvali se sudjelovanjem u pogromu srpskog stanovništva'

Boris Tadić
Željko Lukunić/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.08.2025.
u 18:02

Ocijenio je da Picula nikada nije trebao biti imenovan za izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, te da njegova ratna fotografija s oružjem nije u skladu s europskim vrijednostima

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je da izvjestitelj Europskog parlamenta (EP) za Srbiju, Tonino Picula, ne može obnašati tu funkciju zbog objave koju je objavio povodom nedavne tridesete obljetnice hrvatske vojne operacije "Oluja", piše Blic

"Picula je ovom objavom pokazao da ne dijeli vrijednosti koje su neophodne za obavljanje ovako važne funkcije, osobito u osjetljivom trenutku kada su na vlasti u Srbiji oni koji su sudjelovali u pogubnoj ratnoj politici devedesetih, dok u Hrvatskoj svjedočimo masovnom uzdizanju ustaštva", naveo je Tadić na društvenoj mreži X.

On je također ocijenio da Picula nikada nije trebao biti imenovan za izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, te da njegova ratna fotografija s oružjem nije u skladu s europskim vrijednostima. Prema Tadićevim riječima, Picula se hvali sudjelovanjem u akciji pogroma i stradanja srpskog stanovništva, dok se u Hrvatskoj "slavi ustaštvo".

Picula je u svojoj objavi na društvenoj mreži X napisao da je "prošlo 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske".

Ključne riječi
Oluja Tonino Picula Boris Tadić

CH
Chupahabra
18:21 09.08.2025.

Karađorđevići, Draže, Rankovići, Miloševići, Vučići ili demokrati poput Tadića o Hrvatima uvijek misle "najbolje". Kad će se pojaviti netko s kim ćemo moći normalno razgovarati?

Avatar Mementomori
Mementomori
19:37 09.08.2025.

Kme kmeee & kmeeee Ono kad ti političar države, koja je rehabilitirala četništvo, prigovara jer imaš sliku na kojoj si branio svoju državu 😏 ...Jedino nije spomenuo kad je i zbog čega slika nastala i od čeg si se branio 😉 to bi bilo malo nezgodno 🖕

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
19:39 09.08.2025.

Za njih je rat počeo tek kad su morali bježati.

