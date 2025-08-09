Tadić traži hitnu smjenu Picule: 'Hvali se sudjelovanjem u pogromu srpskog stanovništva'

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je da izvjestitelj Europskog parlamenta (EP) za Srbiju, Tonino Picula, ne može obnašati tu funkciju zbog objave koju je objavio povodom nedavne tridesete obljetnice hrvatske vojne operacije "Oluja", piše Blic.

"Picula je ovom objavom pokazao da ne dijeli vrijednosti koje su neophodne za obavljanje ovako važne funkcije, osobito u osjetljivom trenutku kada su na vlasti u Srbiji oni koji su sudjelovali u pogubnoj ratnoj politici devedesetih, dok u Hrvatskoj svjedočimo masovnom uzdizanju ustaštva", naveo je Tadić na društvenoj mreži X.

On je također ocijenio da Picula nikada nije trebao biti imenovan za izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, te da njegova ratna fotografija s oružjem nije u skladu s europskim vrijednostima. Prema Tadićevim riječima, Picula se hvali sudjelovanjem u akciji pogroma i stradanja srpskog stanovništva, dok se u Hrvatskoj "slavi ustaštvo".

Picula je u svojoj objavi na društvenoj mreži X napisao da je "prošlo 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske".