Zaboravite na politiku, ovo je 8 fascinantnih činjenica o Grenlandu koje morate znati
Grenland se ovih dan našao u središtu svjetske pozornosti zbog američkih prijetnji o zauzimanju tog otoka koji pripada Danskoj. Aktualne priče svode se na politiku pa je u drugi plan pala činjenica da je riječ o čudesnom mjestu, što potvrđuje i sljedećih osam činjenica.
Najveći je otok na svijetu (koji nije kontinent): Grenland je najveći ne-kontinentalni otok na Zemlji, s površinom oko 2,16 milijuna km². Da je riječ o ogromnom prostoru potvrđuje i sam pogled na globus. Na površinu Grenlanda moguće bi bilo smjestiti čitav niz europskih država zajedno.
Oko 80 posto kopna prekriva ledeni pokrov: Gotovo 80 posto Grenlanda prekriveno je golemim ledenim pokrovom (Greenland Ice Sheet). Njegova je prosječna debljina oko 1,67 km, a na nekim mjestima prelazi 3 km. Zato unutrašnjost otoka izgleda kao drugi planet i uglavnom je nenastanjena.
Unutrašnjost je nenaseljena, život je uz obalu: Većina stanovnika živi uz obalu jer je središnji dio pod ledom i ekstremnim uvjetima. Gradovi i naselja 'prate' more, fjordove i prirodne luke. Zbog toga Grenland ima vrlo neobičan raspored naseljenosti, kao da je sve smješteno na rubu otoka.
Ima manje stanovnika nego mnogi manji gradovi: Grenland ima između 55 i 57 tisuća stanovnika, što je iznenađujuće malo s obzirom na veličinu otoka. To ga čini jednim od najrjeđe naseljenih područja na svijetu. Najveći grad i glavni grad Nuuk ima oko 18 tisuća stanovnika.
Njegovo izvorno ime znači 'Zemlja ljudi': Na grenlandskom jeziku Grenland se zove Kalaallit Nunaat. Prevodivo je kao 'Zemlja ljudi' ili 'Zemlja naroda'. Ime je podsjetnik da je, unatoč ledu, riječ o domu živih zajednica i kulture.
Iako je politički vezan uz Dansku, nije u EU: Grenland je autonomni teritorij unutar Kraljevine Danske. Građani Grenlanda su građani Danske (pa time i EU), ali sam Grenland nije dio Europske unije. To stvara zanimljivu kombinaciju te podrazumijeva europsko državljanstvo, ali arktička politička posebnost.
Ima kopnenu granicu dugu 1,2 kilometra: Grenland dijeli kopnenu granicu s Kanadom, ali samo na Hans Islandu, i duga je oko 1,2 km. To je jedna od najkraćih međunarodnih kopnenih granica na svijetu. Simbolična je, ali geografski jako zanimljiva.
Veći dio otoka nalazi se iznad Arktičkog kruga: Više od 80 posto kopnene mase Grenlanda nalazi se sjeverno od Arktičkog kruga. Zato su 'ponoćno sunce' i polarne noći dio stvarnosti mnogih mjesta na Grenlandu. Ondje ljeti sunce ne zalazi, a zimi se dan svodi na kratku svjetlost ili potpuni mrak.