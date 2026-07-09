Rusija zabranjuje izvoz dizela radi osiguranja domaće opskrbe

Rusija je u srijedu uvela zabranu izvoza dizela radi zaštite domaćeg tržišta goriva nakon što su sustavni napadi ukrajinskih dronova na naftne rafinerije izazvali nestašice benzina i nagli porast cijena. Vozači u brojnim regijama satima čekaju u redovima na benzinskim postajama zbog intenzivnih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu koji su doveli do smanjivanja opskrbe dizelom i benzinom. Potpredsjednik vlade Aleksandar Novak izjavio je u televizijskom prijenosu sjednice vlade, kojom je predsjedao predsjednik Vladimir Putin, da situacija s gorivom i dalje ostaje složena te da "je jasno da trenutna situacija na benzinskim postajama izaziva zabrinutost javnosti".

"Danas je uvedena zabrana izvoza dizela i to će omogućiti povećanje opskrbe domaćeg tržišta", rekao je i dodao da će u srpnju Rusija početi uvoziti gorivo. Izvori iz industrije prošlog su tjedna izjavili da je Rusija započela s uvozom benzina iz Indije morskim putem. Vlada je rekla da će zabrana izvoza dizela, koja uključuje i proizvođače tog goriva, biti na snazi do 31. srpnja. Putin je na sastanku rekao da Ukrajina pokušava naštetiti ruskom gospodarstvu. "Ali što je najvažnije, nastoji stvoriti osjećaj tjeskobe u društvu. Svi razumijemo da je taj cilj nedostižan. Otpornost ruskog energetskog sustava vrlo je visoka, među najvišima u svijetu", istaknuo je Putin.