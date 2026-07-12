FOTO Fotograf snimio nevjerojatnu noć nad Korčulom, kao da su se spojili nebo i zemlja: 'Iza požara je bljeskalo kao ludo'

Spektakularne, ali istodobno potresne prizore požara na Korčuli i snažnog grmljavinskog nevremena snimio je fotograf Mario Čuljak iz Zaostroga. Na fotografijama se vidi opožareno područje na Korčuli, dok nebo iznad otoka paraju brojne munje. Fotografije su nastale između ponoći i dva sata ujutro, iz smjera mula u Zaostrogu, objavljeno je na Facebook stranici Life and Ventures. U objavi navode kako prizor nije bio nimalo bezazlen jer se, dok je vatra gutala dijelove Korčule, iznad mora razvijala nova snažna grmljavinska oluja, a brojne su munje udarale upravo u blizini opožarenog područja. "Prizor je bio nevjerojatan za promatrati, ali istodobno i težak jer znaš da s druge strane ljudi proživljavaju nešto što nitko ne želi doživjeti", stoji u objavi. Pritom je naglašeno i da fotografije nisu objavili kako bi romantizirali požar, nego kao zapis jednog nesvakidašnjeg trenutka u kojem su se susrele dvije sile prirode. Zahvalili su vatrogascima, pilotima, službama i mještanima koji su se borili s vatrom te izrazili nadu da će požar što prije biti stavljen pod nadzor.

Autor fotografija Mario Čuljak za Večernji list objasnio je da snimke nisu nastale spajanjem više fotografija, što se ponekad radi kako bi se na jednoj fotografiji prikazao veći broj munja. "Sve su fotografije nastale kao jedna ekspozicija, znači nije spajano više fotografija u jednu kako bi se dobilo više munja koje udaraju na isto mjesto, što je nekad praksa kad se fotografiraju munje. Ekspozicija je bila oko 30 sekundi, a na nekoliko fotografija malo kraća, i kamera je uhvatila ono što se u tih 30 sekundi dogodilo s požarom i munjama koje su udarale blizu Korčule", rekao je Čuljak. Iako bi zbog dramatičnog prizora mnogi mogli pomisliti da je riječ o fotomontaži ili snažno obrađenim snimkama, Čuljak ističe da su fotografije naknadno tek minimalno uređene, u okvirima standardne fotografske obrade. "Fotografije kao fotografije uređivane su minimalno, dakle samo malo ekspozicija, kontrast i to je to. Riječ je o standardnoj obradi fotografija koju radi svaki fotograf nakon terenskog snimanja", kazao je.

Foto: Mario Čuljak/Life and Ventures

Otkrio nam je i da su fotografije nastale potpuno neplanirano. "Stvarno je prizor kakav se rijetko ponovi. Iz neke znatiželje spustio sam se do mora s fotoaparatima da vidim vidi li se možda požar s Korčule. Onda sam vidio da se vidi i požar i da iza njega bljeska kao ludo. Znači, sve je ispalo zapravo neplanirano", ispričao je. Snažno nevrijeme tijekom noći zahvatilo je šire područje, a kiša koja je pala nad Korčulom ujedno je pomogla vatrogascima u borbi s velikim požarom između Blata i Smokvice. Fotografije iz Zaostroga tako su zabilježile rijedak trenutak u kojem su se nad istim područjem istodobno spojili požar, grmljavinska oluja i munje.



