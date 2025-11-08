Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
LIJEPE VIJESTI

Helena Babić iz Pule dobitnica je nagrade Mali svjetionik 2025. i 15.000 eura

VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
08.11.2025.
u 17:04

Kolege i prijatelji tvrde da Helena nije samo lider, već da je ona 'pokretačka snaga njihovog tima i osoba koja svojim djelovanjem svakodnevno pokazuje što znači voditi s integritetom i empatijom'.Kolege i prijatelji tvrde da Helena nije samo lider, već da je ona 'pokretačka snaga njihovog tima i osoba koja svojim djelovanjem svakodnevno pokazuje što znači voditi s integritetom i empatijom'

Mali svjetionik i ove godine ima pobjednicu. Natječaj Mali svjetionik djeluje još od 2018. godine i nagrađuje najbolje radnike Hrvatske. Osnivači, a ujedno i uspješni hrvatski poduzetnici Kristijan Cinotti i Ivan Topčić, udružili su snage zajedno s partnerskim poduzećima i nastavili rad inspiriran pokojnim Dr. Draženom Glavašem, što je otkrivanje i nagrađivanje svjetionika oko nas čija osobnost i trud inspiriraju i daju nadu u bolju Hrvatsku. Do sada je u sklopu natječaja dodijeljeno ukupno 135.000 eura i ispričano 85 izvanrednih priča, pa je tako i ove godine dodijeljena glavna nagrada od 15.000 eura za pobjednicu i po 1.000 eura za ostalih 9 finalista. U sklopu Global Leadership Summit-a u Zagrebu je 7. studenog održana svečana dodjela nagrade, što je zaokružilo ovaj cjelogodišnji projekt i misiju da se o onim skromnim, a inspirativnim ljudima - svjetionicima čuje, javljaju iz Malog svjetionika. Svi ovogodišnji finalisti natječaja su izvanredni ljudi s inspirativnim životnim pričama, no pobjedu je ipak odnijela Puljanka Helena Babić, koja živi i radi svoju misiju da pomogne onima kojima malo tko ima hrabrosti pomoći. Nakon Mirjane Zgrablić Matike, medicinske sestre iz Pazina koja je osvojila nagradu Mali svjetionik u 2023. godini, nagrada je ponovno otišla u Istru! Helena je poznata dobrotvorka iz udruge AjA, po struci također medicinska sestra i rođena je u Slavonskom Brodu, a volontiranjem u Crvenom križu započela je svoj put pomaganja. Kasnije je radila kao voditeljica Prihvatilišta za beskućnike i korak po korak razvila svoj put pomaganja i razvoja zajednice u kojoj živi i radi.  Helena danas djeluje u Puli kroz udrugu AjA i usmjerena je na pružanje podrške osobama u beskućništvu na topliji i drugačiji način. Sa sigurnošću se može reći da je upravo Helena sa svojim timom sagradila temelje i potaknula stvarne promjene i poboljšanja u području socijalnog problema beskućništva i kroz brojne akcije poput „Housing First” modela, prvim takvim projektom u regiji, je s Udrugom osigurala da u Puli 13 osoba u beskućništvu dobije svoj dom i novi početak. Kolege i prijatelji tvrde da Helena nije samo lider, već da je ona 'pokretačka snaga njihovog tima i osoba koja svojim djelovanjem svakodnevno pokazuje što znači voditi s integritetom i empatijom'.

Helena je iskreno i uz puno emocija istaknula: 'Ono što je Mali svjetionik napravio ne samo za mene, već i za cijelu moju ekipu i Udrugu AjA je to što je potaknuo cijelu zajednicu da bude pozitivna, ne samo u gradu Puli nego i u cijeloj Istri. Svi su prilikom objave da sam ušla u finale natječaja bili puni podrške.  Ova cijela priča u kojoj se nalazimo ja i moja Udruga zadnjih mjeseci nas je jako iznenadila i imam dojam da je uslijed puno negative i loših priča iz Hrvatske i svijeta, cijelu zajednicu potaknula da vjerujemo u pozitivne priče jer one svakako postoje. Mislim da će iduće godine biti još više prijava jer je ovo veliko priznanje i vjetar u leđa onima koji pokušavaju činiti dobro.'  Važno je napomenuti da je Udruga AjA koja djeluje tek godinu dana i 10 mjeseci uspjela kroz svoje projekte pomaknuti „cijeli jedan svijet“ rada oko osoba koje su na ulici i cesti u neadekvatnim uvjetima i sve više ljudi koji su u riziku od toga da im se desi ono najgore. 'Prva smo udruga koja ima pristup tom problemu na drugačiji i humaniji način jer se bavimo stambenim zbrinjavanjem kako bi svaki čovjek u nevolji dobio krov nad glavom. Vjerujemo da smo pokrenuli jedan mali kotačić ka tome da s vremenom sve više udruga ima hrabrosti krenuti u tom smjeru.' rekla je pobjednica Malog svjetionika za 2025. godinu, Helena Babić nakon dodjele nagrade. Drugi finalisti, jednako impresivni i vrijedni ljudi koji su nadahnuli mnoštvo svojim karijernim pričama su:  Ana Huzjak - Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva, Đurđevac, Vlatka Pilski - poduzeće Ethereal, Zabok, Nikola Glibo - Centar UP2DATE, Zagreb, Marina Hoblaj - udruga Nada za život, Mursko Središće, Biserka Bunčić - Dječji vrtić Cvrčak, Zagreb, Jelena Šimunović Antunović - Osnovna škola Dore Pejačević, Našice, Andreja Mandić - udruga Vukovarski leptirići, Vukovar, Kristina Galić Vranješ - SOS Dječje selo Hrvatska, Zagreb, Ana Odak - Trening pasa Ana Odak, Sveta Nedelja.



Na samoj dodjeli nagrade, finalisti su sa svojim pratnjama u odličnoj atmosferi imali priliku družiti se jedni s drugima, s partnerima projekta i ostalim gostima te razmijeniti iskustva iz svojih bogatih karijera i životnih priča. U zraku se osjetilo uzbuđenje i pozitivna energija jer ovi sjajni ljudi nemaju često priliku podijeliti svoje priče i uspjehe, a samu dodjelu pratilo je više stotina ljudi.
'Projekt Mali svjetionik nastao je iz želje da istaknemo one koji često ostaju nevidljivi, a svojim radom, poštenjem i dobrotom svakodnevno čine razliku. Naši kandidati i dobitnici pokazuju da vrijednost pojedinca nije u položaju koji zauzima, nego u načinu na koji pristupa svom poslu i ljudima oko sebe. Čestitamo svim ovogodišnjim finalistima i pobjednici Heleni. Vi ste dokaz da dobri ljudi i dalje mijenjaju svijet!', naglasio je jedan od osnivača Ivan Topčić. Ideja nagrade Mali svjetionik nije samo pohvala ili priznanje, nego da priče finalista budu primjer i inspiracija drugima, da mijenjaju svijest na ovim prostorima i šire pozitivu koja uvijek nekako nedostaje. Zato osnivač udruge Mali svjetionik i istoimenog projekta, Kristijan Cinotti ističe 'U vremenu kada smo svakodnevno okruženi lošim vijestima, želimo biti ona dobra vijest - svjetlo koje pokazuje da među nama postoje ljudi čije su priče ispunjene pozitivom.  Mali svjetionik je tu da te priče ispriča, da podsjeti da dobri ljudi postoje i da upravo oni stvaraju bolju Hrvatsku. Svake godine svjedočimo nevjerojatnim pričama o predanosti, skromnosti i snazi duha i svaka od njih nas podsjeti zašto ovaj projekt postoji.  Mali svjetionik nije samo nagrada, to je način na koji potičemo kulturu zahvalnosti i poštovanja u našoj zemlji. Zahvalni smo svim poslodavcima, kolegama i zajednicama koji prepoznaju i podržavaju svoje „male svjetionike“ - one koji, svojim svjetlom, inspiriraju druge da budu bolji ljudi.' S obzirom na neprofitni karakter natječaja, zahvaljujući organizatorima - udruzi Mali svjetionik, društvima Forvis Mazars i Tim Kabel i Zakladi Rhema, te partnerima i prijateljima Pevex, Profil Klett, Violeta, Heidelberg Materials, Tece, Hanza Media, udruga CROMA, Rauch, udruzi Fokus, DM i Inovativnom centru ZICER projekt je ponovno ispunio svoju misiju i dodijelio nagrade finalistima koji su osvojili srca javnosti. Video priče finalista mogu se i dalje pogledati na web stranici Malog svjetionika.  Potraga za najboljim radnikom nastavlja se i u 2026. godini i pozivamo sve čitatelje da prate www.malisvjetionik.hr i društvene mreže Malog svjetionika kako bi prijavili svoje male svjetionike na vrijeme i dali im priznanje koje zaslužuju svojim iznimnim trudom i radom.


 


 

Ključne riječi
Dražen Glavaš humanitarci dobra djela medicinska sestra nagrada Mali svjetionik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Prosvjednici došli pred zgradu suda
41
Mate Mijić:

Hrvatska ljevica između lova na 'ustaše' i promoviranja 'zagrebačkog dečeca' koji je sukreator Miloševićeve zla

Od desnice se traži da se odrekne bojovnika HOS-a koji su davali živote za slobodnu, demokratsku Hrvatsku u Domovinskom ratu, a nitko s ljevice ni od srpskih manjinskih predstavnika nije se ogradio od lika i djela „zagrebačkog dečeca“ Dejana Medakovića čije su ideje i ljubav prema Slobodanu Miloševiću otvorile put zlu zbog kojega je studeni toliko bremenit mjesec u današnjoj Hrvatskoj.

Dejan Medaković
Video sadržaj
22
IZLOŽBA KOJA JE IZAZVALA INCIDENT I POLEMIKE

Tko je Dejan Medaković? Žarko Korać: Nije se on protivio Miloševiću, bio je njegova intelektualna podrška

- Je li se protivio Miloševiću – nije, nije se protivio. Nije bio član političkih stranaka. On je bio intelektualna podrška Miloševiću koja se nije mnogo isticala. Bio je politički oportunist, pasivno je podržavao Miloševića”, tvrdi Željko Korać, nekadašnji potpredsjednik Vlade Srbije premijera Zorana Đinđića

Učitaj još

Kupnja