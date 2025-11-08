Helena Babić iz Pule dobitnica je nagrade Mali svjetionik 2025. i 15.000 eura

Mali svjetionik i ove godine ima pobjednicu. Natječaj Mali svjetionik djeluje još od 2018. godine i nagrađuje najbolje radnike Hrvatske. Osnivači, a ujedno i uspješni hrvatski poduzetnici Kristijan Cinotti i Ivan Topčić, udružili su snage zajedno s partnerskim poduzećima i nastavili rad inspiriran pokojnim Dr. Draženom Glavašem, što je otkrivanje i nagrađivanje svjetionika oko nas čija osobnost i trud inspiriraju i daju nadu u bolju Hrvatsku. Do sada je u sklopu natječaja dodijeljeno ukupno 135.000 eura i ispričano 85 izvanrednih priča, pa je tako i ove godine dodijeljena glavna nagrada od 15.000 eura za pobjednicu i po 1.000 eura za ostalih 9 finalista. U sklopu Global Leadership Summit-a u Zagrebu je 7. studenog održana svečana dodjela nagrade, što je zaokružilo ovaj cjelogodišnji projekt i misiju da se o onim skromnim, a inspirativnim ljudima - svjetionicima čuje, javljaju iz Malog svjetionika. Svi ovogodišnji finalisti natječaja su izvanredni ljudi s inspirativnim životnim pričama, no pobjedu je ipak odnijela Puljanka Helena Babić, koja živi i radi svoju misiju da pomogne onima kojima malo tko ima hrabrosti pomoći. Nakon Mirjane Zgrablić Matike, medicinske sestre iz Pazina koja je osvojila nagradu Mali svjetionik u 2023. godini, nagrada je ponovno otišla u Istru! Helena je poznata dobrotvorka iz udruge AjA, po struci također medicinska sestra i rođena je u Slavonskom Brodu, a volontiranjem u Crvenom križu započela je svoj put pomaganja. Kasnije je radila kao voditeljica Prihvatilišta za beskućnike i korak po korak razvila svoj put pomaganja i razvoja zajednice u kojoj živi i radi. Helena danas djeluje u Puli kroz udrugu AjA i usmjerena je na pružanje podrške osobama u beskućništvu na topliji i drugačiji način. Sa sigurnošću se može reći da je upravo Helena sa svojim timom sagradila temelje i potaknula stvarne promjene i poboljšanja u području socijalnog problema beskućništva i kroz brojne akcije poput „Housing First” modela, prvim takvim projektom u regiji, je s Udrugom osigurala da u Puli 13 osoba u beskućništvu dobije svoj dom i novi početak. Kolege i prijatelji tvrde da Helena nije samo lider, već da je ona 'pokretačka snaga njihovog tima i osoba koja svojim djelovanjem svakodnevno pokazuje što znači voditi s integritetom i empatijom'.

Helena je iskreno i uz puno emocija istaknula: 'Ono što je Mali svjetionik napravio ne samo za mene, već i za cijelu moju ekipu i Udrugu AjA je to što je potaknuo cijelu zajednicu da bude pozitivna, ne samo u gradu Puli nego i u cijeloj Istri. Svi su prilikom objave da sam ušla u finale natječaja bili puni podrške. Ova cijela priča u kojoj se nalazimo ja i moja Udruga zadnjih mjeseci nas je jako iznenadila i imam dojam da je uslijed puno negative i loših priča iz Hrvatske i svijeta, cijelu zajednicu potaknula da vjerujemo u pozitivne priče jer one svakako postoje. Mislim da će iduće godine biti još više prijava jer je ovo veliko priznanje i vjetar u leđa onima koji pokušavaju činiti dobro.' Važno je napomenuti da je Udruga AjA koja djeluje tek godinu dana i 10 mjeseci uspjela kroz svoje projekte pomaknuti „cijeli jedan svijet“ rada oko osoba koje su na ulici i cesti u neadekvatnim uvjetima i sve više ljudi koji su u riziku od toga da im se desi ono najgore. 'Prva smo udruga koja ima pristup tom problemu na drugačiji i humaniji način jer se bavimo stambenim zbrinjavanjem kako bi svaki čovjek u nevolji dobio krov nad glavom. Vjerujemo da smo pokrenuli jedan mali kotačić ka tome da s vremenom sve više udruga ima hrabrosti krenuti u tom smjeru.' rekla je pobjednica Malog svjetionika za 2025. godinu, Helena Babić nakon dodjele nagrade. Drugi finalisti, jednako impresivni i vrijedni ljudi koji su nadahnuli mnoštvo svojim karijernim pričama su: Ana Huzjak - Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva, Đurđevac, Vlatka Pilski - poduzeće Ethereal, Zabok, Nikola Glibo - Centar UP2DATE, Zagreb, Marina Hoblaj - udruga Nada za život, Mursko Središće, Biserka Bunčić - Dječji vrtić Cvrčak, Zagreb, Jelena Šimunović Antunović - Osnovna škola Dore Pejačević, Našice, Andreja Mandić - udruga Vukovarski leptirići, Vukovar, Kristina Galić Vranješ - SOS Dječje selo Hrvatska, Zagreb, Ana Odak - Trening pasa Ana Odak, Sveta Nedelja.





Na samoj dodjeli nagrade, finalisti su sa svojim pratnjama u odličnoj atmosferi imali priliku družiti se jedni s drugima, s partnerima projekta i ostalim gostima te razmijeniti iskustva iz svojih bogatih karijera i životnih priča. U zraku se osjetilo uzbuđenje i pozitivna energija jer ovi sjajni ljudi nemaju često priliku podijeliti svoje priče i uspjehe, a samu dodjelu pratilo je više stotina ljudi.

'Projekt Mali svjetionik nastao je iz želje da istaknemo one koji često ostaju nevidljivi, a svojim radom, poštenjem i dobrotom svakodnevno čine razliku. Naši kandidati i dobitnici pokazuju da vrijednost pojedinca nije u položaju koji zauzima, nego u načinu na koji pristupa svom poslu i ljudima oko sebe. Čestitamo svim ovogodišnjim finalistima i pobjednici Heleni. Vi ste dokaz da dobri ljudi i dalje mijenjaju svijet!', naglasio je jedan od osnivača Ivan Topčić. Ideja nagrade Mali svjetionik nije samo pohvala ili priznanje, nego da priče finalista budu primjer i inspiracija drugima, da mijenjaju svijest na ovim prostorima i šire pozitivu koja uvijek nekako nedostaje. Zato osnivač udruge Mali svjetionik i istoimenog projekta, Kristijan Cinotti ističe 'U vremenu kada smo svakodnevno okruženi lošim vijestima, želimo biti ona dobra vijest - svjetlo koje pokazuje da među nama postoje ljudi čije su priče ispunjene pozitivom. Mali svjetionik je tu da te priče ispriča, da podsjeti da dobri ljudi postoje i da upravo oni stvaraju bolju Hrvatsku. Svake godine svjedočimo nevjerojatnim pričama o predanosti, skromnosti i snazi duha i svaka od njih nas podsjeti zašto ovaj projekt postoji. Mali svjetionik nije samo nagrada, to je način na koji potičemo kulturu zahvalnosti i poštovanja u našoj zemlji. Zahvalni smo svim poslodavcima, kolegama i zajednicama koji prepoznaju i podržavaju svoje „male svjetionike“ - one koji, svojim svjetlom, inspiriraju druge da budu bolji ljudi.' S obzirom na neprofitni karakter natječaja, zahvaljujući organizatorima - udruzi Mali svjetionik, društvima Forvis Mazars i Tim Kabel i Zakladi Rhema, te partnerima i prijateljima Pevex, Profil Klett, Violeta, Heidelberg Materials, Tece, Hanza Media, udruga CROMA, Rauch, udruzi Fokus, DM i Inovativnom centru ZICER projekt je ponovno ispunio svoju misiju i dodijelio nagrade finalistima koji su osvojili srca javnosti. Video priče finalista mogu se i dalje pogledati na web stranici Malog svjetionika. Potraga za najboljim radnikom nastavlja se i u 2026. godini i pozivamo sve čitatelje da prate www.malisvjetionik.hr i društvene mreže Malog svjetionika kako bi prijavili svoje male svjetionike na vrijeme i dali im priznanje koje zaslužuju svojim iznimnim trudom i radom.







