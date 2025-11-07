Novinarka Poslovnog dnevnika Josipa Ban dobila nagradu za pisano novinarstvo u 2025.

Novinarka Poslovnog dnevnika Josipa Ban dobila je nagradu tjednika Lider za pisano novinarstvo u 2025. godini. Naime, nagrada “Hrvoje Mateljić” dodjeljuje se za najbolje novinarske radove o gospodarstvu, a naša kolegica zasluženo je primila čestitke. 'Ovo je velika čast, ali i obaveza. Hvala svim urednicima, od svakog se nešto naučilo. Moja poruka svima je da čuvate novinarstvo i neovisnost te da njegujte kritičnost', rekla je kratko Ban.

'Liderova nagrada Josipi Ban jako nas je razveselila. Josipa ju je zaslužila predanim radom i iznimnim profesionalizmom dokazujući da je kvalitetno poslovno novinarstvo uz kritički odmak i širinu pristupa temama i danas itekako moguće. Gledamo ovu vrijednu nagradu kao dodatni poticaj mlađim novinarima za predan rad i poticaj da se odluče za poslovno novinarstvo koje za poslovnu klimu u društvu ima izrazitu važnost', rekao je glavni urednik Poslovnog dnevnika Mladen Miletić. Čestitkama se pridružio i urednik portala Poslovni.hr Zvonimir Varga. 'Josipi čestitamo na priznanju i prestižnoj nagradi koju Lider dodjeljuje svake godine. Ova nagrada dokaz je kako je poslovno novinarstvo u Hrvatskoj itekako živo i kako dobar tekst još uvijek dopire do ljudi. Josipa je jedna od najboljih novinarki kada je gospodarstvo u pitanju, njena predanost radu, razumijevanje tematike te objektivno pisanje o važnim poslovnim temama prepoznato je u poslovnom svijetu, ali i među kolegama novinarima.'