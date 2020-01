HDZ se sada treba resetirati

Tko je kriv i zašto nam se to dogodilo, pitanja su na koja sada odgovor traže svi unutar vladajućeg HDZ-a. To, međutim, ne znači da će se unutar stranke uspješno usuglasiti oko krivca i razloga za gubitak predsjedničkih izbora. U HDZ-u ne vole revolucionarna stanja, čak ni nakon izbornih gubitaka. Premda mnogi sada najavljuju izuzetno turbulentno stanje i obračun u vrhu stranke, bude li primijenjena tradicionalna HDZ-ova taktika guranja glave u pijesak, barem zasad neće se dogoditi ništa dramatično.

”Nema dva HDZ-a”

Promptno je sazvano, istina, Predsjedništvo, te zajednički sastanak s Nacionalnim vijećem, pa valja očekivati burne rasprave, no konflikt riječima nije isto što i stvarni konflikt i poduzimanje koraka. Aktualni predsjednik stranke Andrej Plenković već je uoči tih stranačkih postizbornih sastanaka poslao signale iz kojih je potpuno razvidna njegova taktika u određivanju krivice i toga što valja poduzeti. Tu je najavu odradio na prilično nekonvencionalan način, tako što je u studio N1 televizije poslao glasnogovornika Vlade RH, mladog Marka Milića, koji tamo nije govorio o stvarima iz domene Vlade, ali jest iz domene člana HDZ-a i “prenositelja signala” Plenkovića. Milić tako javnosti očito prenosi stav šefa HDZ-a da je utvrđen krivac za gubitak izbora, a to je – Miroslav Škoro.

Video: Muk u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović

– Nažalost, pokazalo se da je glas za Miroslava Škoru u prvome krugu bio glas za Zorana Milanovića koji mu je omogućio prednost – prenosi Milić. Govoreći o velikom broju nevažećih glasova, krivica je opet na Škori i njegovima, što je “nastavak njihove politike i ambicija da podijele biračko tijelo HDZ-a, a rekao bih i članstvo HDZ-a – izjavio je Milić.

Premda Milić (kao član HDZ-a?) na N1 jasno sugerira da je “Škoro išao zbunjivati desne birače i raditi podjele unutar biračkog tijela HDZ-a”, ipak priznaje da je dio članova i dužnosnika HDZ-a odlučio ignorirati njihovu kandidatkinju. Kaže da je to poruka da neki žele dva HDZ-a.

– Ne mogu biti dva HDZ-a, neće biti dva HDZ-a – istaknuo je Milić ne kao glasnogovornik Vlade, nego kao neformalni glasnogovornik šefa HDZ-a.

Ako je Milić dovoljno vjerno prenio stavove svog stranačkog šefa, u raspravu na Predsjedništvu HDZ-a Plenković ulazi s već formiranim stavovima, da je Škoro “crni labud” te da u gubitku izbora nema Plenkovićeve krivice, a ne najavljuje se ni neka strategijska pogreška niti greška nekog od provoditelja izbora iz vrha stranke. Konkretno, Milijana Brkića Vase. Bude li se aktualni vrh stranke držao tradicije, uslijedit će, međutim oštra prozivka, možda i pokretanje kazni prema onim organizatorima izbora na terenu koji nisu postigli određene im postotke i nisu dostigli broj birača koji im je određen kao zadatak iz centrale. Puštanje Milića, koji je u stranačkoj hijerarhiji “no name” kadar, da u ime i prije vrha stranke iznosi analize izbornog gubitka, prije no što je Predsjedništvo o tome izreklo svoju, možda će za neke članove stranačkog vrha predstavljati i uvredljiv čin.

Video: Andrej Plenković: Uskoro ćemo imati stranačke izbore, pa nek se kandidirat tko želi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladi Plenkovićev “strateg” Milić ponavlja i tezu Gordana Jandrokovića iz izborne noći, kada se ovaj obrušio na kandidatkinju, odnosno organizatora kampanje, odnosno Brkića da je bila “previše desna”. Još u izbornoj noći Brkić mu je odgovorio kako je HDZ, kad je vodio centrističku kampanju, “dobio 23% glasova, a s desnom kampanjom 48%”.

Milić završava hrabrom porukom mogućim Plenkovićevim protukandidatima na unutarstranačkim izborima te da tu “ima i onih koji su to (kandidaturu) isticali i u ranijim osjetljivim političkim trenucima, što je legitimno, ali moralno i etički upitno je li korisno za stranku”.

“Ravnoteža straha”

Sva ova koreografija prije Predsjedništva govori da je HDZ još jako daleko od tzv. resetiranja i vraćanja na one postavke s kojima je dobivao parlamentarne izbore. Bude li Plenković na skupu stranačkog vrha ponavljao teze koje je jasno lansirao njegov glasnogovornik, i to nakon prospavane noći nakon gubitka izbora, jasno je da nastoji probleme i dalje gurati pod tepih.

Unutar vrha stranke može se čuti, osim najava da će se protiv Plenkovića oformiti “široka fronta nezadovoljnika” i špekulacija kako Plenković planira i prijevremene parlamentarne izbore negdje na proljeće, pa tek onda unutarstranačke nakon srpnja. Tako bi navodno Plenković još u rukama držao sastavljanje izbornih lista za Sabor i mogao bi zbrinuti glavninu svojih ljudi.

Druga špekulacija pak kaže da mu takvo što “široka fronta” u stranci neće dopustiti. Postoje dvojbe oko toga gdje će, ako i kada otpočnu sukobi u vrhu, stajati Brkić, hoće li ugovoriti “ravnotežu straha” s Plenkovićem kako ne bi politički narasli Stier i Kovač, ili će i on biti, što je sada teško zamisliti, u “širokoj koaliciji” za smjenu Plenkovića. To da treba svakako pokušati zaustaviti gangrenu koja izgriza stranku pred parlamentarne izbore vide mnogi u vrhu stranke i izgledno će to problematizirati i mlađi članovi predsjedništva poput Olega Butkovića i Tomislava Tolušića.

Neresetiranje stranke nakon jakog izbornog poraza i pokušaj guranja pod tepih svih problema do završetka predsjedanja RH Vijećem Europe značit će da HDZ ulazi sa starom i dokazano gubitničkom shemom i na parlamentarne izbore.