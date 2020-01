Predsjednicu nije šokirao poraz: 'Nazvala je Milanovića i čestitala mu na pobjedi'

Predsjednica RH na odlasku Kolinda Grabar Kitarović nakon izbornog je poraza uzela kratki blagdanski predah, a sutra se vraća obvezama koje ima sve do primopredaje vlasti nakon inauguracije novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića. Njezini suradnici danas su bili škrti u informacijama o tome kako je predsjednica podnijela izborni poraz i koji su joj planovi nakon primopredaje Pantovčaka i redom su ponavljali kako je o planovima još prerano govoriti jer predsjednica nije kalkulirala s tim da će izgubiti izbore.

Kraći odmor

– Izbori su politička utakmica u kojoj se gubi ili dobiva, narod je izabrao i odluku treba poštovati. Pobjedniku čestitke, a mi idemo dalje – glasio je pak kratki SMS-komentar koji smo dobili iz Ureda Predsjednice. Podsjećaju i kako će Kolinda Grabar-Kitarović uskoro na najavljeni kraći odmor, no ne žele govoriti gdje će se odmarati ni koliko vremena.

Iz njezina kruga podsjećaju da predsjednica ima obveze sve do odlaska s funkcije sredinom veljače, između ostalog i obveze vezane uz predsjedanje Vijećem Europe pa je već krajem tjedna čeka sastanak s članovima Europske komisije.

Video: Govor Kolinde Grabar-Kitarović nakon objavljenih rezultata, video: Stela Lechpammer

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prenose i da se Kolinda Grabar-Kitarović u izbornoj noći, nakon poraza i obraćanja simpatizerima i javnosti, još kratko zadržala u stožeru u City Plaza centru, u društvu svog tima, ali i premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plankovića i glavnog tajnika stranke, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kratko se, kažu, razgovaralo o čitavoj situaciji, ali nije bilo nikakve dublje analize izbornog poraza pa ni spominjanja Jandrokovićeve izjave da je poraz sama skrivila skretanjem udesno u drugom krugu predsjedničkih izbora.

- Bio je to više ljudski razgovor, nakon kojeg je Grabar-Kitarović nazvala Zorana Milanovića i telefonom mu još jednom čestitala na izbornoj pobjedi - prepričao nam jedan član njezina izbornog tima. Kaže i kako se predsjednica na odlasku nakon toga sa suradnicima uputila na Pantovčak, gdje su još neko vrijeme razgovarali o tijeku kampanje, no opet bez traženja krivca za poraz. Potom su se razišli, predsjednica je otišla kući, gdje je provela dan, nastojeći se odmoriti od izbora i pripremiti za obveze koje su joj preostale na funkciji, a koje, ističu u njezinu timu, nisu male. Njezini suradnici će pak vrlo skoro stupiti u kontakt s Milanovićevima i dogovoriti detalje oko primopredaje vlasti.

Iako je u govoru nakon izbornog poraza predsjednica na odlasku na momente djelovala vrlo emotivno, povremeno čak i na rubu suza, dio njezinih suradnika tvrdi kako poraz nije šokirao ni nju ni njezin tim.

– Cijelo vrijeme je bilo napeto i procjenjivali smo da će izborni rezultat biti jako tijesan – objasnio nam je jedan od članova njezina izbornog tima.

Naši sugovornici tvrde i kako se ovih dana u krugu Kolinde Grabar-Kitarović nije razgovaralo o HDZ-u niti o izjavama koje su već u izbornoj noći najavile turbulencije uoči unutarstranačkih izbora, no nitko nije znao odgovoriti hoće li se ona i kako ponovo uključiti u život stranke.

Izgubila političku težinu

Podsjećaju kako se Kolinda Grabar-Kitarović u ovom trenutku formalno ne može uključivati u događaje u HDZ-u, s obzirom da nije članica stranke niti se u nju može ponovo učlaniti prije inauguracije Zorana Milanovića i njezina odlaska s Pantovčaka. Hoće li to učiniti nakon odlaska s funkcije, zasad nitko ne želi nagađati, no napominju kako joj je za ponovno učlanjenje u HDZ, ukoliko to uopće poželi, nužna privola stranke, točnije Andreja Plenkovića.

Podsjetimo, njezin prethodnik na predsjedničkoj funkciji Ivo Josipović po odlasku s Pantovčaka nije se odmah vratio u SDP, nego je nakon niza sukoba s Milanovićem, koji je tada vodio SDP, osnovao vlastitu stranku. Njezini članovi su se, zajedno s Josipovićem, u SDP kolektivno ponovo učlanili tek ove godine.

No, scenarij u kojem bi Andrej Plenković sprječavao ponovno učlanjenje Kolinde Grabar-Kitarović u HDZ u ovom je trenutku potpuno nevjerojatan, s obzirom da bi mu ona, bez obzira na ranije razmirice, teško mogla predstavljati bilo kakvu prijetnju u unutarstranačkim preslagivanjima. Kao izborna gubitnica, Grabar-Kitarović u HDZ-u teško može imati političku težinu kakvu je imala kao predsjednica pa je nejasno zbog čega u njezinu krugu uopće spominju kako je za njezin povratak u HDZ nužno dopuštenje predsjednika stranke.

Video: Muk u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović