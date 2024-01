HDZ-ovci ne vjeruju u izbacivanje Longina iz stranke, oporba ga poziva da odstupi s mjesta župana

USKOK je u utorak ujutro podigao optužnicu protiv zadarskog župana Božidara Longina zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem. Je li to kraj političke karijere moćnog zadarskog HDZ-ovca znat će se nakon reakcije stranke, kako s državne razine, tako i s lokalne razine. Večernji list je za komentar zamolio i zadarskog župana Božidara Longina, ali i predsjednika županijskog odbora zadarskog HDZ-a Božidara Kalmetu.

Oporba nakon objave o podizanju optužnice pak poziva Božidara Longina da odmah da ostavku na mjesto župana i tvrde da u ovakvim slučajevima i sam HDZ isključuje svoje članove iz stranke. U HDZ-ovim lokalnim stranačkim kuloarima pak su skloniji scenariju da će mu HDZ zamrznuti članstvo do okončanja postupka i da će ostati zadarski župan unatoč optužnici do završetka postupka u kojem se optužuje Longin.

- Optužnicom se okrivljenik tereti da je 9. rujna 2023. na otoku Istu iskoristio dužnost župana Zadarske županije, a time i ovlaštenog predstavnika Zadarske županije kao osnivača Županijske lučke uprave Zadar s ciljem da osigura besplatno korištenje veza u Luci za brodicu kojom je tom prilikom upravljao.

VEZANI ČLANCI

Naime, okrivljenik je 8. rujna 2023. vezao brodicu na tranzitni vez Luke s namjerom da ga koristi do 10. rujna 2023. godine. Kada je 9. rujna 2023. lučki redar okrivljeniku na ime pristojbe za korištenje veza izdao račun u iznosu od 48,60 eura, okrivljenik je znajući da se sukladno Odluci o visini lučkih pristojbi i lučkih naknada ŽLU korištenje veza naplaćuje, lučkog redara pitao: 'Zašto ti meni naplaćuješ?'. Lučki redar mu je odgovorio da on ne naplaćuje samo njemu nego svima koji koriste vez te da za svoj rad odgovara ravnatelju ŽLU, na što je okrivljenik naglasio da je on šef ravnatelju te rekao lučkom redaru da račun stornira. Zbog autoriteta koji okrivljenik ima kao župan Zadarske županije i predstavnik osnivača njegovog poslodavca, lučki redar je račun stornirao - istakli su iz USKOK-a u svom priopćenju.

U medijima je nakon što je slučaj otkriven Božidar Longin tvrdio da tada kod sebe nije imao novčanik pripisujući sve nesporazumu. Proglasio je optužbe na njegov račun spinom i tvrdio da mu je novčanik tada bio kod supruge koja je već napustila brod. 'Tada sam djelatnika ŽLU-a zamolio da račun platim kasnije, ali nisam znao da će ga on stornirati. Naravno da ne namjeravam ostati dužan Županijskoj lučkoj upravi i da ću platiti taj račun. Brod Sika je u vlasništvu mojeg sina, što je uostalom i javno dostupan podatak. Na Ist sam došao sa suprugom i kćeri na poziv prijatelja Davora Segarića i njegove supruge Maje. Večerali smo u tamošnjem restoranu i ja sam platio račun', prenio je izjavu HDZ-ovog župana Longina portal Index.

Longin: Dokazat ću da nisam kriv Iz ureda zadarskog župana Božidara Longina na upit Večernjeg lista za komentar podizanja optužnice su istakli odgovor župana: 'Ne želim komentirati postupak koji je u tijeku , nisam počinio nikakvo kazneno djelo i vjerujem da ću to i dokazati.'

Cijeli slučaj ubrzo nakon što se dogodio medijima je prijavio i vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač koji je za srijedu najavio i konferenciju za novinare. Za Večernji list komentirao je optužnicu protiv Božidara Longina. 'Ovo ljeto sam dobio informaciju da je zadarski župan tražio da mu se ne naplati vez i to sam prijavio institucijama, pa i medijima. Čuo sam tada da je župan Božidar Longin djelatniku lučke uprave govorio da mu ne smije naplatiti vez jer da mu je on šef i da je vikao na njega unatoč tome što mu je djelatnik govorio da mu je šef u lučkoj upravi. Longin mu je tada, kako sam obaviješten, govorio da je on šef njegovom šefu i tada je ovaj zbog straha stornirao već izdani račun za vez. Saznao sam to od svojih izvora i to sad nije toliko bitno koliko je bitno da je on optužen zbog kaznenog djela iz domene službene dužnosti, a svatko pa i ja koji sam također državni djelatnik kada je za takvo djelo optužen odmah je suspendiran. Jedino ako za HDZ ne vrijede druga pravila. Božidar Longin mora odmah dati ostavku na mjesto zadarskog župana, a ako ne da ostavku HDZ ga mora izbaciti iz stranke', rekao je za Večernji list Marko Pupić Bakrač.

Zadarski župan Božidar Longin u drugom je mandatu župan zadarske županije, a svojevremeno je bio i dožupan i jedan je od najdugovječnijih zadarskih političara po političkoj snazi već tridesetak godina uz bok Božidara Kalmete prvog čovjeka zadarskog HDZ-a. Baš zbog činjenice da je unatoč optužnici, pa i već drugom suđenju Božidaru Kalmeti zbog afere HAC , a koji se zbog toga sklonio u političku zavjetrinu, ali ne i iz stranke, u kuloarima zadarskog HDZ-a vjeruju da optužnica protiv zadarskog župana neće rezultirati izbacivanjem Božidara Longina iz stranke.

VIDEO Ljubavna priča najmoćnijih hrvatskih odvjetnika: Zajedno su 21 godinu