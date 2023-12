Peglao službenu karticu: USKOK podigao optužnicu protiv načelnika Murtera Tonija Turčinova

Uhićeni su u veljači, a sada je nakon provedene istrage USKOK podigao optužnicu protiv njih dvojice - Tonija Turčinova, načelnika Općine Murter - Kornati i poduzetnika Tomislava Pešića. Turčinov je optužen za zloporabu položaja i ovlasti, a Pešić za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti. Prema optužnici, Turčinov se tereti da je od početka 2018. do sredine 2022. u Hrvatskoj i inozemstvu službenom karticom Općine Murter plaćao privatne troškove, te da je tako općinu oštetio za oko 20.902 eura. Službenom karticom, Turčinov je prema tvrdnjama USKOK-a plaćao gorivo, cestarinu, kupovao je odjeću, parfeme i kozmetiku... Platio je on službenom karticom i posjet austrijskom bordelu, a taj je trošak nadoknadio i prije no što je uhićen. Službena kartica, poslužila je Turčinovu, tvrdi USKOK, i za plaćenije ručkova i večera po konobama, restoranima i McDonald'sima. Nije ju se libio koristiti ni kada je negdje privatno putovao, pa je tako njome platio troškove privatnog putovanja njega i njegove obitelji u Gardaland, Martin na Muri, Sesvete, Zagreb, Osijek, Crnu Goru...

Nadalje, tereti ga se da je kao načelnik Murtera od svibnja 2020. do ožujka 2021. na traženje Pešića omogućio Pešićevom obrtu da stekne nepripadnu imovinsku korist prilikom izvođenja građevinskih radova na uređenju športskog centra. Prema optužnici, nakon što je bio proveden postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje navedenih radova, u tom postupku je neistinito prikazano da je poziv za dostavu ponuda dostavljen većem broju ponuditelja. Turčinov se tereti da je nakon toga sklopio ugovor s Pešićem kao izvođačem radova. Troškovnikom radova koji je dio navedenog ugovora bili su obuhvaćeni i betonski radovi. Međutim, Turčinov se tereti da je na teret općine od drugog trgovačkog društva nabavio beton u vrijednosti od 4.205 eura koji je Općina i platila iako za to nije bilo osnove jer je navedeno već bilo plaćeno izvođaču radova prema spomenutom ugovoru i pripadajućem troškovniku, pa je Općina Murter oštećena za navedeni iznos.

Nakon što je uhićen Turčinov je jedno kratko vrijeme proveo u Remetincu, nakon čega je pušten da se brani sa slobode. U obrani je nijekao počinjene djela, te je tvrdio da troškova napravljenih službenom karticom ima previše no da ih može opravdati. kada je istraga počela, sumnjičilo ga se da je na kartici popeglao oko 52.000 eura. Budući da je sada optužen da je Općinu Murter oštetio za oko 20.902 eura, očito je tijekom istrage uspio dokazati da je dio troškova na kartici napravljen u službene, a ne privatne svrhe.