Zadarski župan zaradio optužnicu za trgovinu utjecajem: Odbio platiti 48,60 eura za vez na Istu

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti: ' USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1960.) zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Optužnicom se okrivljenik tereti da je 9. rujna 2023. na otoku Istu iskoristio dužnost župana Zadarske županije, a time i ovlaštenog predstavnika Zadarske županije kao osnivača Županijske lučke uprave Zadar (dalje: ŽLU), s ciljem da osigura besplatno korištenje veza u Luci za brodicu kojom je tom prilikom upravljao.

Naime, okrivljenik je 8. rujna 2023. vezao brodicu na tranzitni vez Luke s namjerom da ga koristi do 10. rujna 2023. godine. Kada je 9. rujna 2023. lučki redar okrivljeniku na ime pristojbe za korištenje veza izdao račun u iznosu od 48,60 eura, okrivljenik je znajući da se sukladno Odluci o visini lučkih pristojbi i lučkih naknada ŽLU korištenje veza naplaćuje, lučkog redara pitao: 'Zašto ti meni naplaćuješ?'. Lučki redar mu je odgovorio da on ne naplaćuje samo njemu nego svima koji koriste vez te da za svoj rad odgovara ravnatelju ŽLU, na što je okrivljenik naglasio da je on šef ravnatelju te rekao lučkom redaru da račun stornira. Zbog autoriteta koji okrivljenik ima kao župan Zadarske županije i predstavnik osnivača njegovog poslodavca, lučki redar je račun stornirao', priopćio je USKOK.