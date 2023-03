HDZ-ov gradonačelnik Zadra Branko Dukić kupio sliku na kojoj su njegovi prijatelji za 50.000 eura

Grad Zadar je od mladog zadarskog slikara Marija Javorana otkupio sliku "Mediterraneo" za čak 50 tisuća eura! Tako veliku cijenu koju je HDZ-ov gradonačelnik Zadra Branko Dukić platio za sliku 28-godišnjeg umjetnika naravno sablaznilo javnost, ali i likovne stručnjake iako je taj Javoranov rad bio proglašen najboljim na nedavno održanom internacionalnom ARC-Salonu. Otkupom te za 50.000 eura Javoran je tako postojao jedna od najskupljih hrvatskih slikara. Cijena po kojoj je prodao “Mediterraneo” preskočila je radova puno poznatijih naših slikara poput Rabuzina, Pulitike i Murtića čije slike ne prelaze petnaestak tisuća eura. A izjednačio se jedino s velikim Vlahom Bukovcem.

- Kao stručna procjena slike drži se zapravo procjena samog ARC-a centra i početna cijena umjetnika - pojasnila je Dina Bušić, pročelnica za kulturu i sport grada Zadra dok je Javorin kratko komentirao kako je na njemu bilo da prihvati ili odbije ponudu.

- Ja bih mogao postaviti pitanje da li Gvardiol vrijedi toliko. I onda će reći on je mlad. Što to znači mlad? Rad vrijedi ili ne, igrač vrijedi ili ne - kazao je Javoran također za HRT, dok je prof. dr. sc. Vinko Srhoj ustvrdio kako po njegovoj procjeni slika vrijedi između 10 i 15 tisuća eura, dakle nalazi se u okvirima realnih tržišnih cijena hrvatskih slikara i slikarica mlađe generacije. No osim cijene njegove slike, sporno je i to što su na njoj naslikani i Dukućevi prijatelji.

Naime među 12 osoba koje su prikazane na slici nekoliko je poznatih zadarskih osoba. Na neospornu činjenicu da je na slici nekoliko gradonačelnikovih prijatelja reagirali su iz Akcije mladih navodeći sto se sve moglo za te novce učiniti po pitanju socijalne politike grada, prehrane za učenike, pomoći osobama s invaliditetom…i sve nazivaju najvećim skandalom u novijoj zadarskoj povijesti.

