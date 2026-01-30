Vučić imao live na TikToku; spomenuo je Dinamo. Uključio se i Baka Prase

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem TikToka, piše Danas. Njegov prijenos uživo u prvim je minutama pratilo više od 30.000 ljudi, uz velik broj komentara, među kojima je najčešći bio „dodaj baku“. Time se aludiralo na influencera Bogdana Ilića, poznatog pod nadimkom Baka Prase. Posljednjih dana se u medijima govorilo o Ilićevoj kandidaturi za gradonačelnika Beograda. On se kasnije telefonskim pozivom uključio u prijenos. Vučić je poručio kako se putem TikToka obraća prvenstveno mladima. Dodao je i kako je dobio upozorenja da se ne bi trebao obraćati preko te platforme zbog uvreda, uz komentar: "I sad ja pričam sam sa sobom, ovdje kao luda Nasta.“

Predsjednik Srbije iskoristio je priliku i rekao je nešto o zloupotrebi umjetne inteligencije. Naglasio je kako se ona upotrebljava u svrhu obmane građana i napada na političke protivnike, "što je apsolutno nedopustivo". Nakon toga osvrnuo se na niz videa u kojima je on glavna tema, od duhovitih do uvredljivih. Vučić je komentirao i video u kojem je poznati youtuber Bogdan Ilić reagira na predsjednikovu najavu prijenosa, uz pitanje treba li se uključiti kako bi s njim razgovarao o ukidanju poreza za influencere. Predsjednik je poručio da se "porez mora plaćati“, ali da je otvoren za razgovor s Ilićem, dodajući kako razumije razloge njegove popularnosti. "Vidim zašto je popularan. Ima jaku energiju. Ali porez se mora plaćati“, rekao je Vučić.

Na jedan komentar gledatelja u kojem je navedeno da su Vučiću "građani za sve krivi“, predsjednik je odgovorio da se s time ne slaže te da smatra kako je on sam za sve kriv, ali i za sve zaslužan. "Krajem ožujka predstavit ćemo na skupu program ‘Srbija 2035’, kako bismo pokazali narodu koliko ga poštujemo“, izjavio je Vučić. Naglasio je da je otvoren za uključivanje bilo kojeg stručnjaka u prijenos kako bi mogao razgovarati s neistomišljenicima, no dobio je odgovor da postoje tehnički problemi te da aplikacija to ne dopušta. Vučić se osvrnuo i na sportske rezultate Crvene Zvezde u nogometu i Partizana u košarci. U tom kontekstu spomenuo je i Dinamo, koji je prošao u 1/16 finala Europske lige. "Nadao sam se da će izvući Dinamo pošto je bio jači od Zvezde ranije. Što se košarke tiče, mislim da Zvezda ima četvrti ili peti najbolji tim u Europi i sa njim može ići. Mislim da je Zvezda bolja i od Reala, Barcelone, Valencije", ustvrdio je Vučić.

U prijenos uživo putem telefonskog poziva uključio se i Baka Prase, koji je predsjedniku postavljao pitanja. Upitao ga je smatra li da bi bio bolji gradonačelnik Beograda od aktualnog gradonačelnika Aleksandra Šapića, na što je Vučić odgovorio da njegovo mišljenje o tome nije važno. Ilić je potom zamolio Vučića da osobno kod američkog predsjednika Donalda Trumpa intervenira u vezi s gašenjem njegovih YouTube kanala.

Srpski predsjednik mu je odgovorio da ga u narednim danima očekuju sastanci s američkim dužnosnicima te da će ih pitati i o tome. Ilić se pritom osvrnuo na svoj sukob sa Željkom Mitrovićem, koji je bio povod za gašenje njegovih kanala, nakon čega mu je Vučić poručio da je Mitrović njegov blizak prijatelj i da smatra kako je Ilić u tom slučaju postupio pogrešno.

Vučić je s Bakom Prasetom razgovarao i o klađenju uz korištenje državnog proračuna, pri čemu je Ilić predložio da bi se tim sredstvima trebalo igrati rulet, što je predsjednik odbio, poručivši da nije kockar. Također je učio značenje popularnog internetskog žargona. U razgovoru s timom koji se nalazio iza kamere predsjedniku je predstavljena statistika prijenosa uživo, nakon čega ih je upitao jesu li kupili botovske račune.