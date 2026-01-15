VIDEO 'Predsjednik je ukazao na veliki propust oko Rafala, a dobio priču o juhi i salati'

Premijer Plenković ne odustaje od povezivanja izbora šefa Vrhovnog suda s izborom tri ustavna suca i to po formuli da HDZ, odnosno vladajući, izaberu dva suca, a oporba jednog. Kako smo došli do toga da se politička trgovina nudi pred kamerama u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a komentirao je predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić . Poručio je kako HDZ godinama pokušava okupirati sve institucije i kako im je prijedlog potpuno neustavan iz dva razloga. Prvi problem je, kaže Miljenić, što se ta dva izbora ne smiju povezivati jer izborom predsjednika Vrhovnog suda bira se čelnik treće, sudbene vlasti, koji nije formalno predsjednik svih sudaca, ali koji predstavlja, zastupa i istupa u ime svih sudaca RH. Drugi problem je u planu da Odbor za pravosuđe uopće ne da mišljenje o kandidatkinji za šeficu Vrhovnog suda što je, kaže Miljenić, isto neustavno jer se predsjedniku oduzima njegovo pravo da predlaže predsjednika Vrhovnog suda obzirom da u Ustavu stoji da predsjednik predlaže predsjednika Vrhovnog suda temeljem mišljenja opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog saborskog odbora.

- Bez ta dva mišljenja, koja mogu biti negativna, predsjednik ne može predložiti kandidata. Time se predsjedniku oduzima pravo da nekoga predloži. Nitko ne osporava većini pravo da nekoga izabere ili ne izabere. Uostalom, prošli su put odbili jednu vrlo dobru kandidatkinju sa potpuno nesuvislim obrazloženjem, odnosno impresijama i ne impresijama. Ali ako predsjedniku uskratite uopće mogućnost da on nekog predloži vi ste ozbiljno prekršili Ustav - kazao je Miljenić. Izbor ustavnih sudaca s druge strane, nastavio je, isključivo je stvar parlamenta i tu predsjednik nema ovlasti i zato neće ni sudjelovati, na bilo koji način, u njihovu odabiru. Ističe da bi kao zemlje konačno trebali evaluirati i prestati birati naše i vaše u Ustavni sud. ali i priznaje da se upravo tako do sada i radilo.

Miljenić je problematizirao i izjavu premijera da sastav Ustavnog suda mora održavati sastav parlamenta te se pita znači li to da za dvije godine, ako se sastav parlamentarne većine promijeni, treba mijenjati i sastav Ustavnog suda. Na pitanje šalje li Plenković svojom ucjenom poruku da može što hoće predstojnik Ureda predsjednika kaže kako ne zna što Plenković hoće, ali da svakako šalje lošu poruku da je spreman izaći izvan Ustava i ne držati se zakona.

- Oni koji su donosili jedan polu ustavni Zakon o izboru predsjednika Vrhovnog suda, uvodili javne pozive, stavljali rok predsjedniku od petnaest dana u kojem mora predložiti kandidata sada to isto krše bez ikakvog problema. Kao na tržnici, ja tebi kilo, ti meni kilo. Tako se s ljudima, a pogotovo u ovako osjetljivim izborima kao što je izbor predsjednika Vrhovnog suda, ne smije i ne treba razgovarati. Poruka koja se šalje je da su nebitni i to nije dobro za funkcioniranje države-kazao je Miljenić.

Na pitanje treba li se Ustavni sud oko svega oglasiti i zašto šute, Miljenić kaže kako ne treba zaboraviti što se na tajnoj sjednici Ustavnog suda dogodilo prije godinu dana, kada su neki suci sami sebi produžili mandat što je isto tako, kaže, bilo neustavno. No poručuje i da ima puno više vjere u novi sastav Ustavnog suda za koji je uvjeren da će se Ustava i držati. Nije na njemu, dodaje, da im govori što da rade, pogotovo s pozicije na kojoj se nalazi, ali bi kao pravnik i građanin,kazao je,, volio da reagiraju kao i da bi to trebali radi svog digniteta.

Govorio je i zašto je Plenkoviću toliko bitna većina u Ustavnom sudu. Povijesno gledajući, kazao je, Ustavni sud većinu vremena je bio dirigiran od strane HDZ-a i to odluke koje su donosili govore. Pogotovo neki noviji sastavi. Po prvi puta bi se moglo dogoditi da, ne izaberu li se tri ustavna suca, HDZ prevagu u Ustavnom sudu neće imati. Miljenić se slaže s mišljenjem, koje se sve češće čuje iz oporbe, kako neće biti velika tragedija ukoliko se tri ustavna suca uopće ne izaberu. Neizbor čelnika Vrhovnog suda, zbog odnosa tri grane vlasti, ali i činjenice da je u taj izbor uključen i predsjednik države, smatra većim problemom jer se to, kaže, govori o tome koliko je to važna funkcija i koliko je nedopustivo da ona bude i jedan dan prazna. U svemu vidi i pokušaj da se Milanoviću uzimaju njegove ustavne ovlasti. Postoji, kaže Miljenić, jedan problem u društvu, a to je da jedna stranka misli da može odlučivati o svim segmentima.

- Mi smo vlast i odlučujemo o svemu. Nije točno. Ustav tako ne kaže-kazao je. Dodao je i kako je vladajućima predsjednik i to nakon što je na izborima dobio 75 posto glasova sviju koji su na izbore i izašli pružio ruku suradnje. Ali ništa se nije dogodilo pa tako i dalje postoji blokada i oko imenovanja diplomata. Miljenić kaže kako su na tu temu održani brojni razgovori, došlo se gotovo do kraja procesa izbora. Kaže i kako je predsjednik u međuvremenu odustao, u dobroj vjeri, i od načela 50:50 i predložio tek četvrtinu ljudi koje vidi kao nove diplomate. Međutim, i dalje su na pozicijama sve veleposlanici koji su, kaže, postavljeni u vrijeme Kolinde Grabar Kitarović i Plenkovića. Njih nekoliko čak i u doba Milanovića, dok je bio premijer. Zašto je to tako, koji su Plenkovićevi motivi da zadrži kontrolu nad diplomacijom, za što ga optužuje Milanović?

- Jedan od motiva može biti da Plenković želi biti apsolutni gospodar, da ne pušta nikome da se u to petlja, da svi moraju razgovarati s njime, ako to žele-kaže Miljenić. Premijer sada nudi razgovor o svakoj predloženoj osobi posebno. Miljenić se pita što to znači. - Počet ćemo po abecedi i vratiti se opet na početak. Bilo kakav razgovor mora se temeljiti na međusobnom uvažavanju, na ustavnim pravima i ovlastima. Ako ti kažeš da predsjednik ne može nikoga predložiti, onda nećemo nigdje doći-kaže.

Na pitanje jesu spremni na određene ustupke da bi diplomati bili imenovani kaže kako se o svemu može razgovarati pa i o tome hoće neka osoba ići sto kilometara istočno ili zapadno, ali i da je NATO lokacija koja je predsjedniku, kao vrhovnom zapovjedniku, posebno bitna.. Potvrdio je i da na popisu diplomata koji je predložio predsjednik države nema stranačkih ljudi, a na pitanje je li bila provokacija s njihove strane predložiti za diplomate ljude iz kabineta ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana kazao je kako to nije provokacija već da su to ljudi za koje predsjednik misli da mogu biti veleposlanici.

- Pa to govori u prilog, ako hoćete i poštivanju ministra koji je te ljude stavio u kabinet. Zašto bi se itko na to vrijeđao. To je pokazatelj koliko je s naše strane pokušano izabrati najbolje ljude-kazao je Miljenić. Komentirao je i novu frontu na relaciji dva politička brda na temu tko je i zašto dozvolio da Francuzi prodaju Srbiji nove i snažnije borbene zrakoplove od onih koje je kupila Hrvatska. Na pitanje za čiju je korist Vlada prilikom kupnje Rafala radila ako nije u korist države Miljenić je kazao kako treba polaziti od toga da sve hrvatske institucije i svi hrvatski političari rade u hrvatskom interesu najbolje što znaju i da nitko ne osporava posao s Rafalima.

- Nitko Francuzima ne zamjera što su oni prodali i zaradili. Naš je problem da u tome ugradimo neki svoj interes-kazao je Miljenić. Dodao je i da je predsjednik zbog toga tu temu i otvorio, da se ubuduće takvi propusti ne bi događali kod kupnje budućeg naoružanja, ukazao je na veliki problem, a dobio je, kaže, odgovor o juhama i salatama. Na pitanje je li vrijeme i zbog cijele geopolitičke situacije za sjednicu Vijeća za obranu, možda i Vijeća za nacionalnu sigurnost Miljenić je kazao kako je predsjednik apsolutno spreman i voljan za sastanak i da očekuje inicijativu od vladajućih, ali i podsjetio kako već nekoliko godina predlaže osnivanje posebnog tijela koje bi po sastavu bilo kombinacija Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost i na kojemu bi se mogle otvarati upravo teme koje su goruće ovih dana.

Na kraju je komentirao i izjavu šefa SDP-a Siniše Hajdaš Dončića da će "Milanović učiniti sve da on postane budući premijer". Miljenić je kazao kako predsjednik ima svoje ustavne i zakonske ovlasti i da ih se drži. Sabor nije njegova, kazao je, nadležnost. - Što će neka parlamentarna stranka raditi ili neće, opet je njihova stvar- Ne vidim tu poveznice- Svi imaju svoje, neka rade, svakome želja za uspjeh-kazao je Miljenić.