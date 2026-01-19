Guverner zapanjen: Pitali su me jesam li bio izraelski agent

Guverner američke savezne države Pennsylvanije Josh Shapiro tvrdi da su ga suradnici bivše potpredsjednice i predsjedničke kandidatkinje Kamale Harris pitali je li ikada bio izraelski agent, prema memoarima koje planira uskoro objaviti. Naime, nakon što je Harris postala predsjednička kandidatkinja, tražila je svog potpredsjedničkog kandidata, i među imenima koje su uzeli u obzir je bilo i ono Shapira, poznatog zagovornika prava države Izrael na obranu.U sklopu takvog izbora tim predsjedničkog kandidata ili kandidatkinje običava potencijalnim potpredsjedničkim kandidatima postaviti teška pitanja kako bi procijenili hoće li im nešto iz njihove prošlosti izazvati političku štetu. U sklopu tog procesa, kada se pripremao za susret uživo s Kamalom Harris, nazvao ga je član potpredsjedničina tima s pitanjem "Jeste li ikada bili agent izraelske vlade?", što je Shapiro protumačio kao izrazito uvredljivo pitanje.- Pa, moramo to pitati – rekla je ta neimenovana osoba, suradnica Kamale Harris, prema Washington Postu, i zatim postavila novo slično pitanje: "Jeste li ikada komunicirali s tajnim agentima Izraela", na što je Shapiro odgovorio: "Ako su bili tajni, kako bih ja to kvragu znao?".Jedan od velikih izazova za Kamalu Harris bio je stav brojnih birača Demokratske stranke da je predsjednik Joe Biden otišao predaleko u potpori Izraelu, čak i kada je Izrael izvodio smrtonosne napade u Gazi u kojima su ubijene tisuće ljudi. Shapirova potpora Izraelu smatrala se pitanjem koje bi moglo polarizirati birače Demokratske stranke. S druge su strane mnogi Shapira hvalili zbog njegove žestoke kritike antisemitizma."Pitao sam se postavljaju li ova pitanja samo meni – jedinom Židovu u utrci – ili su svi koji još nisu imali poziciju u saveznoj vladi bili ispitivani o Izraelu na isti način", napisao je Shapiro u knjizi. Harris na kraju nije izabrala Shapira kao svojeg potpredsjedničkog kandidata, već guvernera Minnesote Tima Walza, ali je izgubila na izborima od trenutačnog predsjednika, Donalda Trumpa. No, Shapira se smatra jednim od favorita za mogućeg kandidata Demokratske stranke na idućim predsjedničkim izborima, krajem 2028. godine.